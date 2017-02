Studenter fikk bøter – skylder på mangelfull informasjon

Sit mener de har gitt informasjon til beboerne på Steinan og Jakobslivegen studentby, men erkjenner at de kunne informert mer.

I november skrev Under Dusken en sak om at Sit innførte parkeringsgebyr på de aktuelle studentbyene, men i etterkant ble kravet trukket tilbake og vil bli gjeldende fra neste leieperiode. Sit mente likevel at beboerne måtte registrere parkeringsplass på deres nettsider for å få gratis parkering ut perioden. Nå mener studentene som bor på Jakobslivegen og Steinan studentby at de ikke ble informert ordentlig om dette kravet, etter at flere har fått bøter.

– Mange har misforstått informasjonen fra Sit

Linnea Stråbø (27) bor på Jakobslivegen studentby, og hevder at Sit ikke har informert beboerne sine godt nok. Hun mottok en mail i oktober, der det sto at det ville koste 150 kroner i måneden å parkere for beboerne på studentbyen, og at man måtte registrere seg på nett for å kunne parkere på området fra 1. januar 2017. Etter at Under Dusken publiserte saken i november, trakk Sit tilbake kravet. Nå må beboerne betale først fra neste leieavtale. Den begynner 21. juli 2017.

Linnea fikk bot for at hun ikke hadde registrert seg, og etter å ha spurt Sit om saken, ble hun henvist til mailen som kom i oktober. Siden innholdet i denne mailen handlet om betaling fra 1. januar, og Sit i ettertid trakk tilbake dette kravet, trodde hun og andre beboere på studentbyen at de ikke trengte å gjøre noe.

Nå har Sit-beboere fått bot fordi de ikke har registrert seg på nettsiden. Linnea bekrefter at det ikke har kommet noen mail fra Sit i etterkant av oktober med info om registrering, de har kun fått vite om dette når de har spurt Sit direkte.

– Jeg mener det kunne blitt kommunisert bedre. Når jeg fikk vite at det ikke skulle betales for parkering før neste leieperiode, tenkte jeg at jeg ikke trengte å gjøre noe. Det er mange som har misforstått informasjonen fra Sit, og de burde vært klarere på hva vi måtte gjøre i forkant av at de delte ut bøter.

– Bøtene kan utgjøre en betydelig forskjell

Hjørdis Isabell Bakke (23) bor på Steinan studentby. 23. januar var hun på vei hjem fra skolen, da hun møtte en parkeringsvakt utenfor bygget som var godt i gang med å skrive ut bøter. Hun spurtet inn, fant igjen mailen fra Sit som kom i oktober og registrerte seg. Hjørdis hadde ikke fått noe informasjon om at man måtte registrere seg på Sit sine sider, og fikk vite dette først da hun kontaktet dem selv.

– Jeg har sett hvertfall ti stykker som har fått bøter på Steinan studentby. Disse bøtene har etter det jeg har forstått ligget på 600 kroner.

For studenter, ofte med svært begrenset økonomi, kan en slik bot utgjøre en betydelig forskjell. Hun peker spesielt på utvekslingsstudenter som kan ha kommet dette semesteret, og håper de har fått god informasjon slik at de ikke går i samme fella.

– Jeg oppfatter dette som en kommunikasjonssvikt fra Sit, og synes de burde gitt mer info tidligere. Jeg reagerer ikke først og fremst på pengesummen man måtte ha betalt i leie, men heller at de gir folk bøter for ting de ikke visste var pålagt.

Kommunikasjonsdirektør Halvard Danielsen i Sit, skriver til Dusken.no at de har mottatt henvendelser fra beboere rundt saken. Han poengterer at de har gitt informasjon om ny parkeringsordning til beboerne, i tillegg til skilting på området. Han innrømmer likevel at det kunne vært informert mer.

– Vi kunne sikkert informert ennå mer. Vi besluttet før helga å ettergi bøtene i de sakene vi har fått inn, legger Danielsen til avslutningsvis.