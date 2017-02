Samisk jubileumsår

2017 er jubileumsår for samenes første landsmøte. Elen Ravna i Saemien Studeenth Tråantesne skriver om å være samisk student i Trondheim.

I september 2016 møttes en liten gjeng studenter på et av de mest lufttette klasserommene vi kunne finne på Gløshaugen. Vi hadde som mål å starte en samisk studentforening i Norges største studentby. Planen var å gjøre dette til en markering av det første samiske landsmøtet, som foregikk 100 år tidligere, akkurat her.

Det er vanskelig å lage en beskrivelse om hvordan det er å være en samisk student i Trondheim. Vi er fra bygder, tettsteder, små og store byer. Vi stresser med eksamen, trening, jobb eller andre ting. Vi har kjærlighetssorg, hjemlengsel og studielån, akkurat som alle andre. Som oftest kan en ikke engang spotte oss ut i en gruppe med mennesker, og vi er egentlig veldig normale. Noen av oss snakker samisk med hverandre, og andre ikke. Det har seg sånn at mange av oss, av forskjellige grunner, ikke kan samisk. I blant kan man se at vi kler oss i samiskinspirerte klær eller smykker, men utenom dette så blandes vi lett inn i folkemengden.

Nå kunne jeg nok valgt å berette om hvor hardt det er å være samisk student, men sannheten er at jeg ikke tror det er så mye vanskeligere enn for andre studenter. Det vanligste problemet er at kunnskapsnivået om samer er lavt utenfor de kjernesamiske områdene. I og med at det er jubileumsår mener jeg at det passer seg med noen enkle fakta man kan ha med seg. Dette er ikke ment som en lang og kjedelig historietime, så jeg har heller valgt å lage en liste over ti ting folk flest kanskje ikke var klar over:

Ikke la det komme som et sjokk at vi ikke har reinsdyr eller ikke bor i lávvu. Det er ca. ti prosent av samer som har reindrift som næring. De fleste samer bor i større byer, med ganske A4-liv. Det finnes ganske mange kule samiske artister. Prøv å høre på SlinCraze, Ágy eller Felgen Orkester. Det er en del samer som ikke har norsk som morsmål, så vær tålmodig. Ikke vær redd for å stille «dumme» spørsmål. Vi vet at dere lærer svært lite om samer på skolen. Spør oss om det er noe dere lurer på, men husk at det finnes en tid og sted for alt. Historien om hvordan samene har blitt behandlet gjennom tidene er veldig sterk og interessant. Den er virkelig verdt å få med seg som en del av historien i Norge. Det er ikke populært å etterligne blant annet språket, klærne våre eller å tullejoike. Det betyr ikke at vi er hårsåre. Her er punkt fem relevant. Vi er som andre mennesker: forskjellige. Det finnes ikke en standard same. Området vårt, Sápmi, strekker seg langt forbi Finnmark. Trondheim, eller Tråante, er blant annet en del av sørsamisk område med en del historie, som for eksempel brenning av samiske hekser på Steinberget, samiske bosetninger ved Bakklandet, og fengsling på Kalvskinnet etter Kautokeinoopprøret. Det er verdt å få med seg emneknaggen #gákti på Instagram. Kofta er vår tradisjonelle drakt, som vi i dag vanligvis bruker når vi pynter oss til spesielle anledninger. For all del, smak på reinkjøtt! Det kan blant annet kjøpes på Torvet mellom 6. og 8. februar, under Tråante 2017.

Noe av den gjengående utviklingen for vår generasjon er at vi har blitt mer var på og stolt over vår egen kultur og bakgrunn (igjen er punkt fem relevant). Dermed er noen av våre mål her i Trondheim å belyse, synliggjøre, ta vare på og normalisere de mange sidene som kjennetegner oss. Vi i Saemien Studeenth Tråantesne er tilgjengelig for å svare på spørsmål eller hjelpe med å formidle samisk kultur, historie, og så videre. Vi forstår at dere selv ikke har skyld i kunnskapshullene, men dette vil vi gjøre noe med. For vi er enda her, selv om man ikke bestandig ser oss.

Med dette ønsker vi dere et godt jubileumsår! Lahkoe heevehtimmiejaepie!