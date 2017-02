UKA signerer med Statoil

– En god hovedsamarbeidspartner som dette er helt avgjørende for at vi skal innfri forventningene fra publikum og Samfundet, sier UKEsjef Martin Næss om dagens milepæl.

For mange som kjenner til UKA fra før, føles det neppe som noen overraskelse at nettopp Statoil er festivalens hovedsamarbeidspartner også denne gangen. Dette er det tiende året de er hovedsamarbeidspartner – den første gangen var under festivalen i 2007.

Bare uker før Martin Næss har sittet som UKEsjef i ett år, signerer han og Elisabeth B. Kvalheim, Statoils leder for forskning og teknologi, kontrakten.

Dagens signering er likevel en milepæl – og absolutt en gledens dag for UKEstyret som har møtt opp på Statoil Rotvoll. At den største samarbeidspartneren er på plass, betyr også at vi er et steg nærmere UKA-17.

– For at vi skal kunne innfri de forventningene publikum og Samfundet har til UKA, er vi helt avhengige av en god hovedsamarbeidspartner. Det er Statoil, sier Næss.

Foto: Synne Eggum Myrvang Hele UKEstyret var med på signeringen på Statoil Rotvoll mandag formiddag.

Dette går samarbeidet ut på

Samarbeidet går hovedsakelig ut på at Statoil bidrar med økonomisk støtte til festivalen og kursing av de frivillige som jobber med spesielle områder under festivalen. Eksempelvis er sikkerhetskursing sentralt for arbeidet med Dødens dal og byggeprosjektet.

– Evaluering fra tidligere festivaler har vist at kompetansen fra Statoil har vært veldig nyttig, særlig med tanke på Dødens dal og byggeprosjektet vi skal ha. Kontinuiteten i samarbeidet er også en fordel, sier Næss og Næringslivssjef for UKA, Gudrun Glende.

Hvor mye penger det er snakk om, er kontraktfestet og offentliggjøres ikke.

Til gjengjeld har Statoil tre arrangementer på tre av festivaldagene, der de deriblant er «Dagens bedrift» én dag, og blir ellers profilert blant studentene under festivalen.

Vil finne kloke studenthoder

UKA har tidligere blitt kritisert for å ha Statoil som hovedsamarbeidspartner. Hvilke tanker gjør dere dere om det i år?

Foto: Synne Eggum Myrvang Gudrun Glende og Martin Næss.

I samtalen rundt lunsjbordet etter signeringen var også framtidas utfordringer et sentralt tema.

– Med dagens befolkningsvekst er vi fortsatt avhengige av olje og gass, men også helt klart i kombinasjon av nye former for energi. Dilemmaet i debatten som går er jo hvordan man skal dekke energibehovet, og samtidig kutte i utslippene. Her er det bare å komme med gode ideer, og det tror vi studentene har, sier Statoils Kvalheim.

Næss og Glende forteller også at UKA er opptatt av å representere forskjellige bransjer i samarbeidspartnerne, så flest mulig studenter kan finne interesse i noen av dem, men så langt er bare Statoil offentliggjort.

– Vi er uansett veldig stolte av at en så stor samarbeidspartner som Statoil er med oss på tiende året. Det er det ikke alle frivillige studentfestivaler som får til, sier Næss og Glende.