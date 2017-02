Nå slår studentene tilbake mot nattaksten

Velferdstinget har opprettet en underskriftskampanje for å innhente dokumentasjon på at studenter ønsker nattaksten fjernet.

På nettstedet Underskrift.no finner studentene i Trondheim en kampanje for å få fjernet nattaksten på bussen, samt at nattbuss skal inngå i periodebilletten. Underskriftskampanjen «Fjerning av nattakst» ble i dag opprettet av leder Ida Medina Jodanovic i Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, og har fått 1084 underskrifter i løpet av sin første time.

Deles i rekordfart

Foto: Kristoffer Wittrup Leder av Velferdstinget Ida Madina Jodanovic

skrev Dusken.no at Velferdstinget og fylkeskommunen hadde et møte hvor førstnevnte ble bedt om å innhente dokumentasjon på at studentene ønsker billigere nattbuss. Jodanovic svarte at hun skulle starte innhentingen av dokumentasjon førstkommende mandag, og hun holder det hun lover.

– Det er helt utrolig å se reaksjonene til studentene! Jeg har bare delt linken én gang, og nå deles den overalt i rekordfart. Jeg synes det er så kult å se studentenes engasjement rundt dette, og jeg tror saken er noe studentene har kjent og følt på, sier Jodanovic.

Minst halvparten må med

Jodanovic har ikke fått noen spesifikke tall på hvor mange underskrifter hun må få tak i, men hun regner med at hvis hun får i hvert fall halvparten av studentmassen med seg, så burde det holde.

– Det store engasjementet viser bare at dette er noe studentene vil, og det viser også at når studentene står samlet og engasjerer seg, kan vi oppnå store ting. Jeg håper virkelig at engasjementet og delingen fortsetter, sier Jodanovic.