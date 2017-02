Bedriftene inntar Dragvoll

Karakter eller karakterer, hva ser arbeidsgiverne egentlig etter under Karrieredagen?

En rekke kjente bedrifter er til stede under Karrieredagen ved NTNU Dragvoll 7. februar. Blant dem er det store variasjoner, men felles for alle er at de er ute etter å vise seg fra sin beste side for de kommende arbeidstakerne, nemlig studentene. Engasjement utenom studiene kan bidra til at du skiller deg positivt ut som jobbsøker hos mange bedrifter. NAV Sør-Trøndelag, Trondheim Kommune, og Departementene er eksempler på disse.

Faglig bredde i NAV

NAV Sør-Trøndelag har i mange år vært med på Karrieredagen, og ser nok en gang fram til å komme i kontakt med potensielle arbeidssøkere fra alle fagfelt.

– På Dragvoll er det kjempemange spennende studenter som vi tror kan ha en framtid i NAV. Det er kanskje lett å tenke at vi hovedsakelig består av sosionomer, men det gjør vi absolutt ikke. Vi har et bredt utvalg av utdanninger representert, sier Bodil Sandbakken fra NAV Sør-Trøndelag

Samtidig som fagene ved Dragvoll i seg selv er interessante for NAV, så fremhever Sandbakken at de også er ute etter folk som har gjort seg gode erfaringer utenfor studiene.

– Det er ikke før det er likt mellom to kandidater at vi vil gå inn å se på karakterer. Vi ser mest på hvordan erfaring arbeidstakeren har, hvilken kjennskap personen har til NAV, og hvilke tanker personen har rundt selve politikken vår. At man er aktiv og har interesser som går utover bare det å studere er positivt, sier Sandbakken.

Kritiske tenkere til kommunen

Trondheim kommune fremhever også de positive sidene ved bredden av studier man har ved Dragvoll, og særlig de analytiske evnene studentene tilegner seg.

– Hva vi tenker er positivt med Dragvollstudenter er at de har veldig mye allmennkunnskap som er utrolig nyttig. Det å kunne sammensette, framstille, og analysere stoff er enormt viktig for oss, sier Anne Reinton fra Trondheim Kommune.

Reinton fremhever også at faglig prestasjoner er nødvendig, men at det ikke nødvendigvis er karakteren som avgjør om man får seg jobb i kommunen.

– Så lenge man har et tilstrekkelig høyt faglig nivå og har klart å komme seg gjennom studiet så blir karakterene fort glemt. Da er det heller hele bildet som teller, sier Reinton.

Samfunnsinteresse i Departementene

Departementene ansetter hovedsakelig statsvitere, samfunnsøkonomer, og jurister, men de trenger også andre faggrupper. Ved å være på Dragvoll ønsker de å fremheve dette.

– Vi har veldig mye forskjellig i Departementene, så selv om man ikke er innenfor de faggruppene vi har mest av så bør man søke. Hver gang vi kommer til universitetene finner vi ut at det finnes enda flere fagkombinasjoner enn vi visste om, og det er veldig spennende, sier rådgiver Katrine Langseth fra Departementene.

I likhet med NAV Sør-Trøndelag og Trondheim kommune er faglig prestasjoner sentralt også hos Departementene, men i likhet med de to andre bedriftene så teller det heller ikke for alt.

– Søkere må være samfunnsinteresserte, og de må ha interesse for fagfeltet de ønsker å jobbe med. Det er også veldig spennende hvis de har drevet med noe annet ved siden av studiene. Det gir pluss i boka, men jeg kan ikke legge skjul på at faglige prestasjoner også er viktig. Det å ha fullført innen normert tid, ha gjennomsnittlig gode karakterer, og lite fravær er noe vi setter pris på, sier Langseth.