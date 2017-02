Hvordan bli full, med konto på (nesten) null?

Enten du er fersk student i Trondheim by, eller bare fersk på utelivet, vil denne guiden kunne være til hjelp.

GUIDE TIL GUIDEN Vi har fokusert på de stedene som i hovedsak selger alkohol, og ikke mat.

Der alder ikke er nevnt, er aldersgrensen 20 år.

De stedene som ikke selger øl i 0,5l har vi omregnet til desilitersprisen.

Samfundet vil ikke uttale seg på om de har noen faste konsepter.

Du ser kanskje rødt når servitøren slår inn halvliteren til den nette sum av 94 kroner? Du nærmer deg smerteterskelen for studentbudsjettet. Fortvil ei mer! Jeg skal fortelle deg hvor du kan få rabattert alkohol, dag for dag.

Blåmandag

Mandag går startskuddet! Du er kanskje litt sliten fra forrige uke, og du synes det er litt lenge til helg? Det er en blåmandag sier du? Da er Sot på Solsiden det perfekte stedet for deg. De kjører «blåmandag» etter klokka 18. Konseptet passer også for de yngste, da det er 18-årsgrense fram til klokka 22. Denne dagen får du halvliteren til 62 kroner.

Om du begynner å dra på årene og kondisjonen ikke er hva den en gang var, kan Diskoteket sprite opp dagen med «fella’s blåmandag». Dette er et gjennomført konsept de har tatt med seg fra gamle BrukBar, som har vart i hele åtte år. Med drinker til 59 kroner og øl til 61 kroner, kan jeg love deg at det blir disko. Aldersgrense på 21 år.

Stilfull tirsdag

Tirsdag er dagen for å børste støv av skjorta, det er «classic Tuesday» på Raus. For den uvitende student ligger baren i krysset mellom Nordre og Carl Johans gate. De hever hverdagen med utvalgte drinker til 69 kroner.

Foto: Hans Fredrik Sunde

Lillelørdag

Onsdag, eller «lillelørdag», gir nye muligheter for drinker. La ordet lillelørdag rulle på tungen, mens du muntert beveger deg mot Solsiden. Ta deg en pizza på Selma mens du bestiller en halvliter til 62 kroner. Eller hva med en utvalgt drink til 60 kroner? Når du først er på Solsiden, hva med å ta turen innom Barmuda? Ettersom helgene er plassert for langt fra hverandre, har de valgt å gi deg et utvalg drinker til 69 kroner.

En annen skjult perle for den utrente student, er Emilies Eld restaurant og bar. Like ved Prinsenkrysset finner du stedet som gir deg cocktails til 69 kroner. De har virkelig forstått ordet lillelørdag med sitt konsept «lillelørdag». Alkoholfritt alternativ er også tilgjengelig.

Mulighetenes dag

Torsdag er dagen for valgmuligheter. Ønsker du en variert meny, kan Fire Fine mellom Solsiden og Bakklandet by på det meste. Hva med et glass vin til 60 kroner, en halvliter til 75 kroner, eller noen drinker til 69 kroner? Dette er også en gyllen anledning for en ung student til å oppleve den eldre gardes utested, da de normalt har 25 i aldersgrense.

Hvis du føler deg helt spinnvill kan Raus gi deg musserende drikker til 79 kroner på «sparkling Thursday». Er man en liten gjeng, eller bare veldig tørst, kan de by på en flaske cava til 250 kroner. Hvis det kun er god stemning og øl som frister, kan «urban Thursday» være ideelt. Stedet er nattklubben Wildside, nederst i Nordre. Med Trondheims trolig billigste halvliter til 36 kroner kan det ikke slå feil.

Dagen for belønning

Fredag går ferden tilbake til Emilies Eld. Studentlivet er en jobb. Det krever en innsats, og med innsats kreves det belønning. Så hva er vel bedre enn «after work» på Emilies Eld? Med en flaske musserende til 200 kroner er det all grunn til å feire.

Levras restitueringsdag

Lørdag våkner de festglade trønderne. Som den iherdige student, har du nå festet kontinuerlig i fem dager. Det er på tide med restituering. Tenk på levra. Samtidig kan det være lurt å åpne bøkene for å ta igjen tapt skole. Du vil jo bestå eksamen, så du kan fortsette feiringen til neste semester?

Schprudle-søndag

Søndag kommer ukens høydepunkt, schprudlesøndag! Nå er det virkelig på tide å slå ut håret, for Barmuda kjører «cava-søndag». Med varmelamper er det muligheter for å sitte ute, selv på en kald vinterdag. Likevel blir stedet fort fullt. På med finstasen!