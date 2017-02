Rask, billig middag

Med 30 kroner og 30 minutter kan du lage middag for to dager eller to personer, avhengig av sivilstatus.

Uten disse oppskriftene hadde jeg aldri overlevd studiene. De holder til to dager, kan varmes opp igjen i mikro, er næringsrike, og smaker så godt at du kan by gjester på dem. Attpåtil er råvarene så billige at du har råd til minst én god øl i helgen.

Kikerter i spisskummensaus

Tar ca. 20 minutter. Funker best til hverdags.

Ingredienser:

Krydder og løk:

Olje til steking

2 ss finhakket løk

1 ss hvitløkspulver (ev. 1–2 fedd)

2 ss spiskummen

Chilipepper, hakket eller pulver, etter ønske

Det som metter:

2 bokser kikerter

½ buljongterning

2 dl vann

Litt sitronsaft

Tilbehør:

Ris (ca. 2 porsjoner)

Framgangsmåte:

Kok ris etter oppskriften på pakken. Skyll risen godt på forhånd for et bedre resultat. Finhakk løk. Ta alt under «krydder og løk» i en kasserolle. Sett platen på full styrke. Når platen er begynt å bli varm, skru ned til ca. halv styrke. Bruk akkurat nok olje til at krydderet ikke virker tørt. Rør av og til, slik at det ikke svir seg. Vær forsiktig med chilien, og ta heller mer til slutt. Skyll kikertene. Få bort all lake. Ha alt under «det som metter» i kasserollen. Kok opp med full styrke og skru så ned til lav varme. Begynn med 1–2 ts sitronsaft og smak til. Ha i litt salt om du ønsker, men det trengs neppe. Når kikertene har fått smak, er de ferdige.

Vegetar bolognese

Tar ca. 20–30 minutter. Kan lages når man får gjester.

Ingredienser:

2 ss smør

En skvett matfløte

Det som metter:

1 dl revet gulrot

1 boks grønne linser (litt over 1 dl)

1 boks hakkede tomater

Krydder og løk:

Olje til steking

2 ss finhakket løk

1 ts hvitløkspulver

1 ts oregano

½ ts rosmarin

1 ts basilikum

Tilbehør:

Valgfri pasta (2–3 porsjoner).

Framgangsmåte: