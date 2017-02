- Styrk studenthelsetjenesten

Karina Laugen Nøstvik etterlyser større fokus på studentenes psykiske helse, og vil øke bevilgningene kommuner med samskipnader får til dette.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, Shot-undersøkelsen, kartlegger norske studenters helse og trivsel med hovedvekt på psykososiale forhold. I 2014 avdekket undersøkelsen noen dystre tall: Hver femte student i undersøkelsen rapporterer alvorlige psykiske symptomplager. Forekomsten er dobbelt så høy blant studenter enn i normalbefolkningen i samme aldersgruppe, og dobbelt så høy blant kvinner enn hos menn. Likevel var det kun en tredjedel av de med alvorlige psykiske symptomplager som rapporterte at de hadde søkt hjelp i løpet av det siste året før undersøkelsen ble utført.

De fleste studenter som sliter med lav studiemestring forteller om et negativt selvbilde. Dette har ofte ringvirkninger som liten gjennomføringsevne, redusert livskvalitet og sosial ensomhet. Dette er problemer som de ansatte ved studentsamskipnadens psykososiale helsetjeneste er gode til å hjelpe studentene med. Den psykososiale helsetjenesten tilbyr unik spesialistkompetanse på et lavterskelnivå. Det er et ekstremt viktig og godt tilbud som forebygger videre alvorlige psykiske symptomplager. Målet er at alle studenter som kontakter den psykososiale helsetjenesten skal få komme i gang med behandling innen ti uker. Dessverre er vi langt fra dette målet i dag. Ved å ikke behandle problemene tidlig, blir plagene større og mer alvorlige.

Trondheim kommune, med den politiske venstresiden i spissen, har i to år bidratt med 500 000 kroner til Sits psykososiale helsetjeneste. Disse bevilgningene førte det første året til en halvering av ventelistene, fordi Sit fikk mulighet til å leie inn eksterne tjenester. Uten disse pengene hadde de gått i underskudd på budsjettet. Det er godt å vite at Trondheim kommune tar hver sjette innbygger i byen på alvor, men slik er ikke situasjonen for studenter ved mange andre studiesteder.

For å ta unna ventelistene helt, trenger de psykososiale helsetjenestene flere dyktige fagfolk. Arbeiderpartiets studentlag tar studentenes psykiske helse på alvor. Vi vil sørge for at en bevilgning på én million kroner blir øremerket psykososial helsetjeneste i kommuner hvor det finnes et studietilbud. Studenthelsetjenesten skal styrkes for å sikre et godt psykisk helsetilbud, også for unge voksne som studerer et annet sted enn i hjemkommunen sin.