Vakkert stillehavseventyr

Vaiana har vakre animasjoner og en fin historie. En feelgood-film verdt å se.

Disneys nye animasjonsfilm Vaiana handler om en høvdingdatter som må redde folket sitt fra et fryktelig mørke som sprer seg på grunn av en forbannelse. For å gjøre dette trenger hun hjelp av halvguden Maui, som startet forbannelsen. Hun må reise over havet sammen med Maui, en reise hennes far aldri har latt henne gjøre, selv om hun alltid har lengtet etter det.

Filmen har en selvstendig, kvinnelig hovedperson, noe unge kvinner har godt av å se. Det er en typisk «følg drømmen din»-type film, men det fungerer greit selv om det ikke er fryktelig nyskapende. Ja, vi har sett dette før, men vi liker det jo. Historien fungerer og engasjerer. Det er også befriende å se en ung, vakker «prinsesse» som ikke har noen kjærlighetsinteresse i løpet av filmen, noe Disney har blitt flinkere på de siste årene.

Vaiana er den sterkeste karakteren i filmen, som seg hør og bør. Hennes dyrefølgesvenn, som alle kvinnelige hovedpersoner i disneyfilmer ser ut til å ha, er derimot ikke spesielt givende. Maui er den karakteren i filmen med størst potensial til å utvikle seg, noe han også gjør. Alle karakterene er i bunn og grunn bra laget, og jeg tar meg i å like dem særs godt. Spesielt dynamikken mellom Vaiana og Maui er flott. De er på mange måter motsetninger, hvilket gir rom for mye humor.

Det er, som disneyfilmer ofte er, en musikal. Sangene er middels fengende, men ikke noe jeg går rundt og synger på i ettertid. Dette er noe skuffende, da jeg syns lydsporet ofte er noe av det beste med filmer. Det var det dessverre ikke her. Selv om de ikke er dårlige, klarer jeg ikke huske en eneste en av dem.

Det som gjør filmen spektakulær er omgivelsene den er satt i. Det er vakkert animert, med flotte havdyr, korallrev og sterke farger. Personlig syns jeg alt i havet er helt fantastisk, og gir filmen en magisk atmosfære. Sjelden har jeg sett havet framstilt så vakkert i en animasjonsfilm.

Generelt er filmen både morsom, spennende og trist, altså alt du kan forvente av en animasjonsfilm rettet mot barn. Voksne vil også bli dratt inn i historien og kose seg, så jeg anbefaler å ta med et yngre søsken og se den. Den gir dritgodt humør og er fantastisk fint animert.