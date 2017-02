– Akebrettstafett og dialogvett

– Akebrettstafett og dialogvett

I vinterlekene kjemper de mot hverandre. I dialogen skal de lære å akseptere hverandre.

Muntre stemmer og lett stemning preger Storwartz Leirskole når vi ankommer Røros. Det er minusgrader og snøen dekker den nakne vidda, men inne er det godt og varmt. Stemmene stilner når dialogsjef Mathias Kristiansen i ISFiT plinger i glasset. Han forteller at lørdagen skal brukes til erkenorske tradisjoner. Nemlig akebrettstafett og langrenn.

– I dag skal vi arrangere «de olympiske leker på Røros», konstaterer han til opprømte rop fra deltakerne.

Vi befinner oss på åpen dag under dialogseminaret arrangert av ISFiT. Deltakerne, bestående av studenter fra Ghana, Uganda og Russland, samt de norske representantene fra ISFiT, deles inn i blandede grupper og setter i gang med stor iver. Første oppgave er å lage et helt nytt land med tilhørende flagg og heiarop, og både papp, papir og maling blir satt fram for å muliggjøre de nye nasjonene. De skal gjennom dagen konkurrere om den gjeve gullbelagte sjokolademedaljen.

Diskriminering på grunn av seksuell legning

Men det er ikke bare lek og moro under seminaret. En mer alvorlig undertone ligger til grunn for arrangementet, nemlig fokus på dialog og nedbryting av fordommer. Tradisjonelt sett har ISFiT samlet studenter fra ulike sider av en konflikt, og da gjerne en væpnet konflikt. I år er temaet imidlertid litt annerledes.

Foto: Jonas Halse Rygh

– Denne gangen har vi valgt å sette fokus på seksuelle minoriteter og kjønn, sier Mathias Kristiansen.

Han forteller at valget falt på landene Ghana, Uganda og Russland på grunn av at man i samtlige av landene opplever diskriminering som følge av seksuell legning, men at det er store forskjeller i hvordan dette skjer.

– Det er mange som har sine meninger om hva som skjer i disse landene. Slik blir det mange forskjellige perspektiv i dialoggruppene, sier han.

Satser alt i akebrettstafett

I mellomtiden har lagene gjort seg ferdig med flaggene, og det er på tide å gå ut i snøen for å tenne den olympiske ilden. Med høylytte heiarop føres fakkelen videre fra land til land før den olympiske ilden tennes og lekene på Røros offisielt er i gang. Første øvelse er akestafett.

Lagene samles på toppen av en bakke, og når startskuddet går kaster førstemann seg utfor på et lite rumpeakebrett. Noen sklir som olja lyn, mens andre blir sittende fast i en liten dump i snøen. Da blir beina brukt for å få framdriften i gang igjen, til rungende latter fra tilskuere, andre lag og lagkamerater. Etter hard konkurranse i en rekke øvelser, er det til slutt landet «Great Ghanorus Empire» som går av med seieren.

Mistet jobben fordi han var homofil

Abubakar Sadiq Yussif fra Accra i Ghana er en av dem som stolt kan pryde seg med tittelen som gullbelagt sjokolademedalj-vinner i vinterlekene på Røros. Sammen med resten av laget står han og gliser med medaljen rundt halsen, tilsynelatende i godt humør når kameraene blinker. Men når vi tar en prat med ham etter konkurransen blir tonen raskt mer alvorlig. Yussif forteller om hvordan han mistet jobben etter å ha blitt observert på en nattklubb for homofile.

Foto: Jonas Halse Rygh

– Da jeg var yngre hadde jeg alltid lyst til å bli kokk. Jeg tok utdannelsen og fikk jobb på en restaurant i Accra i 2010. Jeg ble spurt allerede på jobbintervjuet om jeg var homofil. Jeg visste at jeg var litt feminin, men benektet å være homofil og fikk jobben.

I motsetning til flere andre av deltakerne, nøler ikke Yussif med å fortelle sin historie til pressen. Han har allerede valgt å ta kampen mot fordommene til tross for konsekvensene, og det er tydelig at han har fortalt denne historien før.

Etter tre måneder ble Yussif kalt inn for å snakke med sjefen, forteller han.

– Jeg hadde vært på en nattklubb for homofile en lørdag. Mandagen etter ble jeg kalt inn til sjefen. Det viste seg at noen hadde sett meg på nattklubben, og sjefen sa at de ikke kunne jobbe med homofile. Yussif fortalte verken bekjente eller moren sin hvorfor han hadde fått sparken.

– På den tiden visste jeg ingenting om menneskerettigheter. Det er ikke sosialt akseptert å være homofil i Ghana, sier han trist. Etter å ha gått arbeidsløs rundt hjemme i noen måneder begynte Yussif som frivillig i en organisasjon som jobbet for bevissthet rundt Hiv hos menn. Det var da hans interesse for menneskerettigheter våknet for alvor.

En av få organisasjoner mot diskriminering

Nå er Yussif menneskerettsaktivist for lesbiske, homofile, biseksuelle og transseksuelle (LMBT). Sammen med noen venner startet han organisasjonen Solace Foundation i 2012, en av svært få organisasjoner i Ghana som kjemper mot diskriminering av LMBT.

– Vi har trent opp flere tusen personer, inkludert advokatassistenter, og fått på plass en hjelpetelefon slik at folk kan ta kontakt dersom de trenger hjelp, sier han.

Yussif har vært med på flere ulike seminarer, men er klar på at dialogseminaret til ISFiT er et av de mest lærerike han har vært på.

– Teknikkene jeg lærer her skal jeg ta med meg hjem og bruke i organisasjonen.

Dialog heller enn debatt

Dialogseminaret er et underprosjekt av ISFiT, som fokuserer på dialog mellom ulike sider i en konflikt.

– Vi fokuserer på at studentene skal lære seg verktøyene til å føre en dialog, heller enn en debatt, forteller Kristiansen. Han forklarer hvorfor det er så viktig å kunne skille mellom disse to.

– I en debatt er det om å gjøre å vinne et argument. I en dialog vil folk møtes åpent og ærlig, slik at de kan føle seg trygge nok til å presentere sitt syn uten at det blir konflikt. Vi har flere ulike workshops for å lære deltakerne å føre dialog.

Privat

Seminaret foregår over ti dager, men det er kun lørdag vi får komme på besøk. Da er det åpen dag og ingen dialoggrupper. Disse foregår nemlig bak lukkede dører ettersom det kan få konsekvenser for de utenlandske studentene å ytre seg i det offentlige rom. Ikke alle er like åpne om sine opplevelser som Yussif. Selv legger han ikke skjul på at det har vært konsekvenser av arbeidet hans.

Foto: Jonas Halse Rygh

– Jeg får mange hatmeldinger og drapstrusler fra folk i nabolaget, og jeg tør ikke å gå ut på kveldene alene. Jeg går alltid sammen med venner, sier han. Men for Yussif har også flere dører åpnet seg på grunn av engasjementet. I tillegg til å fortsette å jobbe med organisasjonen skal han nå studere juss.

Torsdag reiser studentene til Trondheim for å ta del i ISFiT-festivalen. Da skal de bo med studenter som har lånt bort en seng eller sofa for anledningen. Men for deltakerne har det vært et velkomment avbrekk å bo på den nakne vidda på Røros.

Mathias Kristiansen har tidligere vært kulturredaktør i Studentmediene i Trondheim.