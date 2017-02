Marthe Wang - Ut og se noe annet

En skulle ikke tro at dette var et debutalbum.

På Marthe Wangs debutalbum får vi servert tekster som er både varme og fengende. Hun føyer seg i rekken av norske artister som har valgt å synge på sin egen dialekt. Og hva er da bedre enn bergensdialekt med søt skarring, som får en til å tro at det er dattera til Bjørn Eidsvåg og Herborg Kråkevik som synger?

Marthe Wang kom med sin første singel i desember. Den har vært en gjenganger på P1 og fikk flere hundre tusen streams på Spotify. Det var derfor knyttet store forventninger og spenning til den 26 år gamle artistens debutplate. Wang beveger seg i et bredt sjangerlandskap. På Ut og se noe annet er Wang innom både jazz, rock og pop. Med frekke akkorder og taktarter viser hun en bred musikkforståelse og får de som er lei den klassiske og klisjéfylte listepop-en til å juble.

Debutsingelen er også med på platen, og er albumets høydepunkt. «Til deg» har en enkel, men dyp tekst der hun synger ut til alle de forskjellige menneskene i verden. Det fineste med sangen er at hun aldri svarer eller kommer med noen fasit i form av et refreng. I stedet kommer en varm melodi hvor Marthe Wangs stemme briljerer unisont med trompet og piano.

Sanger som «Følg meg» og «Ka kan eg gjør med det?» preges av kule og friske grooves som får en til å vrikke på rumpa, mens «Bølgenes makter» og «Størst av alt» får en til å senke skuldrene og falle inn i en refleksjonstranse. Albumet gir mersmak av høy klasse og treffer et bredt publikum. Dette er et album som mange kan ha godt av å høre. Ikke bare på grunn av de gode arrangementene, men også for å høre vakker tekst farget av vestlandsdialekt.