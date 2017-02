Svindelforsøk gjennom NTNU-mail

Tirsdag hadde NTNU to separate svindelforsøk gjennom NTNU-brukernes mail.

En NTNU-registrert mailadresse skal ha blitt tatt over og brukt til å sende ut såkalt phishing mail. Det innebærer at e-posten som ble sendt har prøvd å lure sensitiv informasjon fra andre studenter og ansatte med NTNU-bruker. Opplysninger som dette kan selges videre til tredjeparter.

Seniorsikkerhetsanalytiker ved NTNU, Christoffer Vargtass Hallstensen, varslet om svindelforsøket gjennom NTNUs intranett Innsida tirsdag formiddag. Hallstensen forteller at Innsida-brukeren som ble utnyttet skal ha byttet passord for å forhindre at flere mailer ble sendt ut, og at denne typen angrep ikke er uvanlig.

To forsøk på samme dag

I et separat tilfelle samme dag skal svindlere ha sendt ut falske fakturaer som tilsynelatende var fra Telenor, varsler digi.no. Telenor advarte på Twitter mot å åpne epostene. Disse mailene nådde også NTNU-brukere.

De falske Telenor-fakturaene inneholdt en lenke med skadevare som krypterer filer. Hensikten var å presse eieren av mailen til å betale løsepenger for å dekryptere filene. Orakeltjenesten skal ha reinstallert en PC ved NTNU som følge av svindelforsøket. Telenor har foreløpig ikke gått ut med tall på hvor mange som har blitt berørt av epostene.