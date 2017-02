Vi tok en prat med Marie Saxeide og Mathias Vestgård om hvordan det er å være booker, DJ og konseptansvarlig under årets ISFiT.

Jobben som booker innebærer at man får god oversikt over hva som rører seg av de små artistene.

– Å få tatt et dypdykk i den norske musikkscenen er interessant, sier Marie, .

Mathias smetter inn at det er temaet de må forholde seg til som gjør jobben ekstra spennende.

– Vi må prøve å finne ting som passer. Man kan liksom ikke finne hvilken som helst artist. Du skal prøve å treffe ett eller annet.

Livet som bookere

Det er forskjell på å være booker på Samfundet året rundt, og det å være ISFiT-booker som låner Knaus og de andre scenene under festivalen.

Marie og Mathias forteller at jobben er travel, men veldig sosialt. Det ligger også mye lærdom i arbeidet, siden ingen av dem har erfaring innen booking. Marie mener de som jobber på huset gjør en imponerende jobb.

– Det er travelt og sosialt. Vi har det veldig gøy sammen. Så har det vært veldig fint å lære litt mer om hvordan dette funker, både på Huset og i ISFiT som festival. Man ser absolutt hvor mye jobb som kreves. Vi har jo bare en drøy uke å skulle fylle opp. Samtidig er det klart at det skjer veldig mye den uka. Jeg føler vi har brukt mye tid på det, så jeg tror det er mer enn en deltidsjobb å drive med booking fast.

Foruten et stramt tidsskjema synes Mathias at det går mye i e-post. Det mailes mye med artister om ditt og datt.

– Møter med konsertgjengen vår og kurs man skal gjennom. Hospitering med resten av gjengen har vært givende. De har vi lært mye av. Særlig fordi begge to er ferske uten bookingerfaring.

Når vi spør om mailvirksomheten er krevende ler begge to, før Mathias sier at det er enkelte man må gå et par ekstra runder med.

– Men det ordner seg alltid til slutt.

Tilpassede behov

Foto: Lasse Georg Tønnessen

Omkring selve booking-prosessen forteller Marie at kommunikasjonen mellom booker og artistene er ulik, avhengig om de har et management eller ei.

– Det kommer an på. Det hender at artister som er aktuelle for Knaus-scenen ikke har et stort management i ryggen. Dette gjelder da mindre artister. Da snakker jeg direkte med artisten selv, forteller hun.

– Det hender også at management tar kontakt selv. Hvis de har nye og spennende artister de promoterer, hender det at kontakten starter i deres ende. Dette var tilfellet med Oakland Rain.

Tidsbruken vil også være avhengig av om artisten har et management eller ikke.

– Har artistene et management er det oftere lettere å få kjapt svar. Det er jo dette de lever av. Mindre og nyere artister som driver med andre ting på si, svarer ikke nødvendigvis like kjapt.

Utfordringer og frihet

Marie forteller at for sin egen del har prosessen gått greit. Mathias mener derimot at det har vært noen utfordringer.

– Jeg vet ikke om jeg skal gå så mye i detalj på det, men det er ting som har kommet på plass i siste liten. Ting har ordna seg dagen før det skal offentliggjøres, uten at jeg skal gå noe nærmere inn på akkurat det.

Marie mener jobben først og fremst er spennende, men at det alltids vil være utfordringer når man kommuniserer med folk over hele landet.

– Når man har kontakt med mennesker fra hele landet som ikke befinner seg på huset, må man forvente at ikke alt går som smurt. Det krever at man har forståelse for at det kan ta litt lang tid.

Mathias tilføyer at jobben deres har litt andre fokusområder og bærer preg av frihet.

– Vår jobb er forsåvidt litt greiere. Vi har ikke det kravet til å få tak i akkurat den eksakte, store artisten. Vi har en større grad av frihet, og kan gjøre litt som vi selv ønsker. Sånn sett blir det kanskje litt lettere.

Marie forteller at fokuset til Knaus under ISFiT vil være det samme alltid. Det er mindre og fremadstormende artister det fokuseres på.

Etter hvert som intervjuet går sin gang nevner Marie og Mathias flere av artistene de har booket. På Torvscenen 9. februar blir det sermoni og åpningstaler før folkpop-duoen Oakland Rain spiller. De spiller to konserter i byen på åpningsdagen, hvor den siste foregår på Knaus. Dagen er også et kulturelt samarbeid hvor både kunstutstilling og en debatt arrangeres.

– Oslorapperne King Skurk One og 612 spiller senere på kvelden. Det som er spesielt med kvelden er at lyskunstneren Pekka Stokke skal lage noe fete greier til musikken.

Mathias har som konseptansvarlig fått på plass en form for Oslo-klubbformat. På spørsmål om hva det innebærer forteller han at han har et inntrykk av at klubbscenen i Oslo er litt annerledes enn det den er i Trondheim.

–Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive forskjellene. Det går litt på hvilken musikk som spilles og sånt. Det har et annet uttrykk enn det man er vant til å se i Trondheim. Jeg tror det er lettere å oppleve det enn å sette ord på hva jeg føler er forskjellen.

Tematisk relevant

Fjorårets ISFit ble kritisert for å ikke treffe temaet for festivalen. Marie sier at de absolutt har tenkt på dette under bookingperioden.

– Jeg vil si at ISFiT i det store og det hele har fått det til med tanke på temaet i år. Fokuset har vært på at artistene og de andre som bookes skulle være relatert til temaet.

Dette har ifølge bookerne vært fokuset til hele kulturseksjonen. For å ta forrige ISFiT litt i forsvar mener Mathias at temaet de hadde, korrupsjon, var mye vanskeligere å forholde seg til enn diskriminering. Bookerne sitter igjen med følelsen av at de har et helhetlig program. Marie mener også det er større utfordringer knyttet til å booke konsert-artister, enn for eksempel en forestilling.

– Vi har gått inn for å se etter artister med tekster som relaterer seg til diskriminering, enten om det handler om psykisk helse eller feminisme.