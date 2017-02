Kunstens kunnskapskløft

Kultureliten har faktisk ikke monopol på kunstinstitusjonene i Trondheim, skriver Amalie Hoff Ludvigsen og Othelie Eriksen. De mener flere studenter burde oppsøke kunst.

Det har blitt skrevet mange artikler av studenter som sier at de synes kunst er vanskelig. Hva er det som gjør kunsten uforståelig for noen, og finnes det en løsning? Kunsthall Trondheim er en av de nyeste kunstinstitusjonene i Trondheim, og de har gitt uttrykk for at studenter er en krevende målgruppe å tiltrekke.

Trondheim bugner av ulike kulturtilbud, og det er vanskelig å få med seg alt. Da er det kanskje ikke så rart at studentene heller velger å gå på kino eller dra på konsert. Der kreves det lite eller ingen refleksjon. Det er enkelt. De får med andre ord servert underholdningen på sølvfat. Slik er det ikke nødvendigvis når man ser på kunst. Betrakteren er nødt til å reflektere over verkene for at kunsten skal skape ettertanke.

NTNU ønsker kunnskap for en bedre verden. Det er på mange måter deres oppgave å opplyse studentene om hva verden faktisk er. De fleste studenter anser ikke kunst som en relevant opplysningsarena. For enkelte er kunst en viktig del av hverdagen, det gir dem andre impulser og ny kunnskap. Slik burde det også være for flertallet.

Studenter uttrykker gjerne en større forståelse for kunst med et politisk budskap. Det er alt det andre som er uforståelig. Abstrakt kunst, konseptkunst, performance. Kunst kan ikke overforenkles, men opplysning er likevel mulig. Vi må ikke glemme at kunst også inkluderer fotografi, musikk og film. Alt dette kan reflektere verden vi lever i. Informasjon trenger ikke kun å stamme fra nyheter, blogger og kinoforestillinger.

Det er ikke rart at studentene gjør andre ting enn å oppsøke kunst hvis de ikke forstår den. Likevel er det ikke kun studentenes oppgave å lære om kunst. Også kunstinstitusjonene har en oppgave om å skape en relasjon til studentene. Museer og gallerier kan framstå som lukkede institusjoner reservert for en elite. De må bli mer tilgjengelige, og åpne dørene sine for mangfoldet. Et samarbeid med NTNU kan gjøre dette mulig. La studentene komme inn, og lytt til hva de har å si.

Vi har vært utplassert hos Kunsthall Trondheim i tre uker via emnet Humanister i Praksis på NTNU. Der fikk vi i oppgave å promotere kunsthallen til studenter. I den sammenheng gjennomførte Kunsthall Trondheim et arrangement laget for studenter, som kombinerte kunst og trening. Selv om arrangementet kun henvendte seg til deler av studentmassen, var interessen stor. La kunsthallen stå som et eksempel på at studentsamarbeid er en fin ting. Alternative opplevelser av kunst burde i større grad tilrettelegges for. På denne måten vil flere studenter oppsøke den, og få en bredere kunnskap om verden vi lever i.

Ved å la studentene arbeide innenfor de ulike institusjonene blir det tydelig at studenter er en ressurs. Kunsthallen er ikke alene om å gjøre dette, også Vitenskapsmuseet har hatt studenter i praksis. Ved å la studentene komme inn, satser kulturinstitusjonene på de unge. Det åpner også opp for å gi studentene relevant erfaring, samt at de får brukt sin kunnskap i praksis. Inviter studentene til opplevelser og aktiviteter, la kunstinstitusjonene bli en arena for dette.

Amalie Hoff Ludvigsen er fotograf i Studentmediene i Trondheim.