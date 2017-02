Handelshøyskolen BI flytter til miljøvennlig campus på Brattøra

Handelshøyskolen har høye ambisjoner om å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling.

Tirsdag 7. februar ble grunnsteinen til Handelshøyskolen BIs nye campus Trondheim lagt ned på Brattøra av Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Det miljøvennlige bygget er på 8400 kvadratmeter fordelt på fem etasjer, og er planlagt å stå klart før skolestart i august 2018.

Rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI poengterte i sin tale at BI har sterkt fokus på miljøvennlig drift av sine bygg. Statsråd Helgesen mener at det er viktig å ta de rette valgene nå, i og med at Norge er planlagt å være klimanøytral innen 2030.

– Dette er en gledelig og viktig merkedag. Dette er midt i Brattørkaia som har vært omtalt som Trondheims indrefilet, og plasseringen kunne ikke vært bedre, enten det er jobb, reise eller fritid, uttalte kommunalråd Jon Gunnes (V) til forsamlingen som var samlet på Brattøra, skriver bi.no.

Bygget, som er designet av Skibnes Arkitekter AS, vil se ut som en hvit diamant som med sine innfallsvinkler definerer åpenhet og nye siktlinjer. Til adressa.no lover byggherren Entra at det med solceller og nye teknologiske løsninger, vil bli et miljøvennlig bygg i verdensklasse.

Skal bidra til et mer inspirerende læringsmiljø

Handelshøyskolen BI holder for tiden til i Havnegata ved Piren. De har en 20-års leiekontrakt på det nye bygget på Brattøra.

– Dette er et bygg som tåler mer ekstremvær og uforutsette hendelser, sa statsråd Helgesen til adressa.no.

Rektor Henjesand håper at nybygget skal bidra til et mer inspirerende miljø med tanke på nytenkning, refleksjon og læring.

Administrerende direktør Arve Regland i Entra sa i sin tale at han ikke kjenner til noen andre høyskoler som har så høy solkraftproduksjon og så lavt energibehov i dag.

Foto: Skibnes Arkitekter AS / 3D Estate

Bygges med høyere miljøambisjoner

– BI har ambisjoner om å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling, både gjennom innholdet i utdanningen vi tilbyr, og gjennom valgene vi tar. En slik ambisjon krever at vi strekker oss lenger enn det som forventes, sa Henjesand, det skriver bi.no.

Dette skal være bakgrunn for beslutningen om at det nye bygget skal bygges med høyere miljøambisjoner enn det som var ment i den opprinnelige kontrakten. Det skal nå bruke mindre enn en tredjedel strøm i året enn først forespeilet.