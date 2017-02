Influensavaksine - bør studenter ta den?

Influensaen rammer både store og små. Likevel er det ikke så stor pågang når det kommer til å ta vaksinen innenfor studentmiljøet.

Hvert år rammer influensaen innbyggere i Norge i ulik grad. Selv om prosenten er relativt lav, (det regnes med at mellom circa 5-10 prosent av Norges befolkning blir smittet årlig selv om det er vanskelig å framskaffe nøyaktige tall) oppstår det dødsfall hvert år relatert til influensaen. Som oftest går det hardest utover den eldre delen av befolkningen, men kan studenter også stå i faresonen?

Under influensasesongen er det lett å bli smittet, og for de fleste unge kjennes ikke sykdommen så altfor annerledes fra en forkjølelse. For mange kan det være vanskelig å skille mellom de to med mindre man har sterke symptomer. Likevel kan enkelte grupper blant studentene finne seg i faresonen for komplikasjoner: for eksempel astmatikere, diabetikere, gravide, noen med generelt kroniske sykdommer, de med hjerte- og lungesykdommer, eller de med generelt nedsatt immunsystem.

Et problem med vaksinen er at influensaviruset konstant er i endring. Influensavaksinen, lik andre, blir tatt for at kroppen skal bygge opp immunitet mot viruset, men når den konstant utvikler seg må også vaksinen forandres for å bekjempe viruset. Dette gjør at en influensavaksine ikke er en langvarig garanti for immunitet.

Det er lett å glemme av den

– Jeg har ingenting imot vaksinen, jeg har bare ikke tatt den. Jeg føler at det ikke er like stor omtale av den i forhold til andre vaksiner, som HPV-vaksinen, sier Anna Asklund, en psykologistudent ved NTNU.

Hun påpeker at mens mange av de viktigste vaksinene enten blir distribuert eller informert om gjennom skoletiden, er det generelt lite omtale av influensavaksinen. Det kan med andre ord være lett å glemme av den med mindre man står i umiddelbar faresone. Asklund legger til at hun antageligvis ville tatt den på et tidspunkt om det hadde det vært opplegg rundt vaksinen på skolen eller universitetet.

Burde studenter ta vaksinen i et forsøk på å unngå å smitte de som står i faresonen?

– Det er veldig viktig å ikke glemme av enkelte grupper. Jeg føler det er mye fokus på de eldre, men det er også viktig å huske på at enkelte av de unge også er i risikogruppen for å bli syk, sier Eli Sagvik. Hun jobber som smittevernoverlege ved vaksinasjonskontoret. Som nevnt kan enkelte av de yngre også bli alvorlig syke om de pådrar seg influensa.

Sagvik forklarer at kommunen har et ansvar for å informere befolkningen om hvilke grupper som er i risikosonen og at det er viktig for denne gruppen å ta vaksinen. Dette er noe de bør jobbe mer med i framtiden, mener hun, og det er viktig å få fram budskapet hos barn og ungdom. Mange studenter kan befinne seg i faresonen uten å vite det.

Lik Asklund mener hun at det kunne vært mer informasjon i skolen.

– Det er en viktig arena for å sende ut informasjon med tanke på størrelsen på elevmassen. (sic). Mange studenter har kroniske sykdommer, og det er en gruppe vi må tenke på å informere.

Anbefaler vaksinen til studenter som befinner seg i risikogrupper eller lever tett på dem

Sagvik anbefaler alle som enten befinner seg innen risikogruppene eller de som lever tett på mennesker innenfor gruppen å ta vaksinen. Vaksinen vil kanskje ha en dårligere effekt på studenter og andre som befinner seg i risikogruppen. De som lever tett på bør vaksinere seg for å beskytte de som har sykdommer. Er man derimot frisk og har minimalt med kontakt med de som raskt kan få komplikasjoner i forhold til influensa, er det ikke så viktig for studenter å ta vaksinen. Dette nettopp fordi de fleste som er unge og friske gjerne tåler influensa godt.

Hun legger til at det er viktig å være varsom på å ikke smitte andre: pass på når man nyser og hoster, og vær flink til å vaske hender.

Oppfordring til å være forsiktig

Det anbefales at alle studenter finner ut om man er i risikosonen eller ikke: Selv om man er ung kan man fortsatt være utsatt for langvarige virkninger i forhold til influensa. Dette gjelder særlig om man har en sykdom som for eksempel svekker immunforsvaret. Eventuelt kan du finne ut om noen nær deg befinner seg innenfor risikosonen - kanskje roomien har en hjertesykdom eller kjæresten lider av diabetes. Er man derimot ung og frisk skal man overleve influensasesongen relativt bra, men har man komplikasjoner anbefales det å ta vaksinen til høsten!