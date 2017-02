Gobi ekspanderer til Oslo

Bildedelings-appen åpner nytt kontor i hovedstaden for lettere å konkurrere om ansatte.

Med appen Gobi går det godt for tiden. Senest torsdag åpnet de et nytt kontor i Oslo. Siden Under Dusken begynte å skrive om dem har antall brukere av appen økt til 70.000 brukere hvor 50.000 er nordmenn. Det informerer daglig leder Kristoffer Lande ved Gobitech.

Det å opprette et nytt kontor i Oslo er en strategisk avgjørelse av Gobitech.

– Vi åpner kontor i Oslo for lettere å kunne konkurrere om ansatte og bygge et godt team rundt oss, sier han.

David mot Goliat

Gobitech konkurrerer i en tøff bransje mot store aktører som blant annet Snapchat og Facebook. Da de arbeidet i Silicon Valley opplevde de at konkurrenter forsøkte å verve deres ansatte med lukrative avtaler. Selv om konkurransemiljøet er tøft, har prosjektdirektør Jan Onarheim ved NTNU tiltro til denne gjengen.

– Om noen i den norske app-bransjen skal klare å slå igjennom er det gjengen i Gobi, sier Onarheim som beskriver gjengen som framoverlent og offensiv.

Foto: Gobi

Hot or not?

Appen fungerer som en samling med større chattegrupper, hvor deltakerne kan dele bilder, videoer eller tegninger, og legge til «interactive stickers» man kan bruke til å holde avstemninger eller samle feedback.

– Om du er usikker på et antrekk du vil bruke på fest kan du legge opp et bilde av det på gruppen til deg og vennene dine og kjøre avstemning. Hot or not, sier Lande.