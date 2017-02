Ektefølt og helsprøtt

Biru Baby leverer et bra show på Klubben.

Etter at bandet Venner har levert en solid oppvarming, begynner folk å strømme inn på Klubben på Samfundet. På programmet denne fredagskvelden står det Biru Baby. Bandet fra Alta har de siste par årene opparbeidet seg et rykte som et rimelig bra liveband. Kombinert med den helsprø musikken bandet spiller, ligger dette an til å bli en konsert utenom det vanlige.

Konserten begynner passende nok med en runde joik fra scenen. Biru Baby har aldri lagt skjul på sine samiske røtter, og siden dette også er den siste fredagen under Tråante er det mange samedrakter å se i publikum. Til tross for joiken er det lite her som minner om tradisjonell folkemusikk. Biru Baby spiller aggressiv popaktig punk i samme stil som norske KUUK eller amerikanske Sleigh Bells. Dette er underholdene musikk som gjør seg utrolig bra live, og Biru Baby gjør virkelig sitt for å prøve å løfte stemningen på Klubben.

Vokalist Hanna Reisnes Moen skal ha mye av æren for energinivået til Biru Baby denne kvelden. Selvsikkert hopper hun rundt på scenen, går opp på rekkverket, og langer ut mot publikum. Tekstene til Biru Baby synges både på norsk og engelsk i en skamløs miks, og det er ikke alltid lett å skjønne hva som foregår, men kult låter det.

Sceneoppsettet til Biru Baby må også berømmes. Sjelden har jeg vært på en konsert hvor selve bandet ser så kult ut: Både trommisen og bassisten er kledd i svart med masker, mens gitarist Ida Iki og vokalist Moen får løpe rundt på scenen og headbange så mye de vil. I tillegg benytter bandet seg av en håndholdt synth, en morsom liten detalj som man ikke ser så ofte live.

Låta «Slutt Slut» er et høydepunkt der aggressiviteten i musikken virkelig skinner igjennom, og selv om Biru Baby på overflaten virker som et litt for sprøtt band, skjuler det seg en seriøsitet bak musikken. Det at de på scenen er oppriktige og alvorlige, samtidig om de spiller med en holdning som føles seriøs og ekte, er en av bandets største styrker.

Mot slutten av konserten kan jeg slå fast at dette traff veldig bra. En svært underholdene konsert som aldri tippet over til å bli tullete. Tvert imot, Biru Baby virker som et dypt seriøst band som klarer å bryte det meste av sjangerbarrierer, også live – godt levert.