– Man skal ikke passe inn

«Large and in charge, chunky and funky, bold and beautiful». Latrice Royale har gjennomgått mye på sin vei til suksess.

Storsalen er fylt av forventning før den amerikanske dragartisen, Timothy Wilcots (45), bedre kjent som «Latrice Royale», inntar scenen. Med en glitrende rosa kåpe åpner hun showet Here´s to life med sin praktfulle, dype stemme.

I showet får vi høre livshistorien til den anerkjente dragartisten, som for alvor slo gjennom i den amerikanske realityserien Ru Paul Drag Race. Med vakker pianomusikk i bakgrunnen, fremført av hennes forlovede Christopher Hamblin, forteller Latrice Royale om sine tøffe oppvekstvilkår, morens død, livet i fengsel, diskriminering, undertrykkelse, og om sin vei til suksess.

Med sceneteppet nede

Før showet møter Under Dusken en avsminket artist på bakrommet i Storsalen. Timothy er sprudlende, engasjert, og imøtekommende. Selv uten glitter og glam, har han en sterk utstråling.

Latrice Royale vokste opp i Compton i California, et område som er kjent for mye kriminalitet, sterke gjengmiljøer, og vold.

– Det var tøft, og det var mye hat mot minoritetsgrupper og mot alle de som skilte seg ut. Heldigvis for meg var brødrene mine ledere av hver sine gjenger, og det var på mange måter de som styrte nabolaget. Derfor turte ingen å banke meg opp. Hvis noen prøvde, trengte jeg bare å nevne navnene til brødrene mine.

Foto: foto.samfundet.no

– Overvekten er deres problem, ikke mitt

Latrice Royale har selv vært utsatt for diskriminering, og derfor betyr det mye å opptre under årets ISFiT.

– Det er en evigvarende kamp, og nå er det en ekstra vanskelig tid. Vi har fått en leder som ikke er redd for å dele sitt syn på diskriminering, og det får flere til å ytre sine rasistiske tanker.

Likevel nekter dragartisten å la seg påvirke.

– Jeg har blitt diskriminert for både kropp og hudfarge, men det at andre ser på meg som overvektig er deres problem, ikke mitt. Det viktigste er å fokusere på seg selv, og ikke la de små tingene ødelegge deg.

– Har du noen gang følt at du ikke passer inn i samfunnet?

– Jeg passer ikke inn, men det ønsker jeg heller ikke å gjøre. Noe av det jeg står for er at man ikke skal passe inn. Vi er alle mennesker, og vi må leve sammen. Selv om vi ikke alltid kommer overens, må det ikke gjøre oss voldelige. Ingen trenger å være slemme og ekle mot hverandre. Hvis alle bare var litt mer tolerante, så ville verden vært et bedre sted å leve.

Foto: foto.samfundet.no

Vil utvide horisonten

Timothy forteller at hensikten med showet Here´s to life, er å gi publikum håp og inspirasjon. Showet er et uttrykk for identitet, legning og kultur. Latrice Royale vil oppfordre andre, spesielt de som føler seg utenfor eller annerledes, til å jobbe hardt og tro på seg selv.

– Det viktigste med showet er å vise andre at vi selv er forfattere av våre egne liv. Så lenge vi tror på oss selv, og elsker oss selv, så kan vi gjøre hva vi ønsker. Jeg er et levende vitne på at man, til tross for motgang, kan oppleve storhet og suksess.

Nå er han travelt opptatt med å reise på turne med showet.

– Min største drøm har alltid vært å reise verden rundt, og det gjør jeg nå. Nå vil jeg utvide horisonten, være mer med på TV, filmer, og teater. Jeg vil utforske alle muligheter. «The sky is the limit».