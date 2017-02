Radio Revolt - ny musikk på spillelistene

Vil du være oppdatert på de heiteste låtene akkurat nå? Sjekk ut ukas spilleliste!

Hvitmalt Gjerde - «Utenfor»

Juhu! Nytt slepp frå denne bergenske gullgruva, og skal me tru ville rykter kjem det endeleg ein ny fullengdar dette gjeve år 2017. Hvitmalt Gjerde er enkel og sjarmerande rock, og deira nye låt «Utenfor» gjer oss meir av deira lett gjenkjennelege lyd med eit hint av 60-talsbølgjer. I fjor slapp trioen Saiko EP som fekk ufortent lite merksemd då det trass alt var noko av det beste som blei sluppe her til lands. Det er på høg tid å sperre opp auga for desse gutane, deira neste Trondheimsbesøk kan ikkje kome fort nok.

– Karina Solheim

Kehlani - «Keep On»

«You just keep on taking me back» - Kehlani tar oss tilbake til 90-tallet, ihvertfall på låta «Keep On». Strykerne og den enkle beaten flyter sykt bra. Dette er en av de mer funky og retro sporene på plata SweetSexySavage. Selv om tittelen kanskje er litt klein, er det nok ganske beskrivende for både artisten og innholdet på den svært lange, nye plata. Kehlani mestrer hvertfall sukkersøt R&B, men kanskje det blir litt mye? Døm selv! Dessverre synes jeg brorparten av de øvrige sporene litt anonyme, men «Keep On» er definitivt verdt å få med seg!

– Håvard Bjørkøy

Haunted Mansions - «Sunshine Crawlers»

For meg var Haunted Mansions et av de største høydepunktene under Trondheim Calling. Det er en herlig blanding av indiepop, psykedelisk pop og hip hop, en blanding som funker fantastisk bra. Debutsingelen deres «Sunshine Crawlers» imponerer stort, med en tekst som kan sies å være et subtilt politisk stikk. Lydbildet deres er noe jeg har savna i den norske musikkfloraen, og jeg er temmelig sikker på at vi vil høre mye mer av dette bandet i framtiden.

– Katrine Andresen

Julie Byrne - Sleepwalker

Med sin nye plate, Not Even Happiness, gir Julie Byrne oss myke og såre låter i en blanding av folk og country. Tekstene er subtile og enkle i den forstand de ikke prøver å fortelle for mye, men lykkes med å skape den melankolske og ensomme følelsen man søker i de mer tankefulle øyeblikkene. Det melodiske er nedstrippet, men Julie Byrnes stemme bærer musikken og fyller lydrommet. «Sleepwalker» holder seg til tematikken på platen, om savnet for en annen og tomheten uten den ene. Låta (og plata) er perfekt når du vil sette livet i et roligere tempo og tenke over alle de dårlige valgene du har gjort.

– Trym Gulla Dyrnes

Fufanu - «Liability»

Bylarm nærmer seg, og det er på tide å lytte seg opp på årets lineup. Den islandske trioen Fufanu spiller eksperimentell post-punk, og deres nyutgitte fullengder Sports er produsert av Nick Zinner fra Yeah Yeah Yeahs. Bandet skal visstnok ha høstet highfives fra Brian Eno, og jeg gleder meg stort til å se dem i hovedstaden om noen uker.

– Anna Melkild

FKJ - «Skyline»

Multi-instrumentalisten French Kiwi Juice gjør seg klar for sitt første album med to super-smoothe singler. Fyren er sabla talentfull, og spiller alle instrumentene selv, gjerne sekvensielt med hjelp av en loop-maskin. Lenge har han vært en høyt ettertraktet remixer, og jevnlig gitt ut singler og EPer med sin unike tropiske, franske sound. Stadig balanserer han perfekt mellom funk, soul, søt pop og eksperimentell R&B. Sangene er fulle av finurlige detaljer, men det føles aldri påtatt eller anstrengt. Musikken er hypermoderne, uten å prøve så innmari hardt - juicy!

– Håvard Bjørkøy

Mastodon - «Show Yourself»

Endelig begynner det virkelig å skje ting på rockefronten dette året! Mastodon begynner etter hvert å bli et av de største moderne rockebandene,og hver utgivelse synes å være enda litt bedre enn den forrige. Etter å ha hørt denne låta virker det som om neste album Emperor of Sand kommer til å bli veldig bra. «Show Yourself» er en låt med masse groove, og det er vanskelig å ikke vrikke litt på rockefoten av denne. Mastodon gjør ikke noe radikalt nytt her, men å forandre på en suksessoppskrift trenger de heller ikke.

– Erlend Gylver

Sigrid – «Don’t Kill My Vibe»

Med singelen «Don’t Kill My Vibe» treffer Sigrid blink. Mest sannsynlig kommer hun til å ta over verden også: BBC har gitt låta stempelet Hottest New Record In the World, og hun er inkludert i New Music Friday-spillelistene til Spotify over hele verden. Det er lett å forstå hvorfor, låta har et utrolig fengende hook som limer seg fast til hjernen. Dette er pop i øverste klasse.

– Katrine Andresen

All Them Witches - «Alabaster»

Det populære neo-psykedeliske bluesrockbandet fra Nashville er 24. februar ute med ny plate, Sleeping Through the War, og har nå sluppet første singel derfra.

– Trym Todalshaug

Father John Misty - «Ballad of the Dying Man»

Med sin ujålete lyrikk og mollstemte toner er «Ballad of the Dying Man» nok et typeeksemplar fra Father John Mistys univers. Denne gangen sparker han til vår tids avhengighet av sosiale medier. Svøpt i en om mulig enda mer sorgfull musikalsk drakt viser dette en modenhet som tidligere kun har latt seg røpe i mer beskjedne doser. Nyt spesielt koringen på siste vers – som sangen i sin helhet er dette mektig og vakkert. Med dette har vi god grunn til å glede oss til albumslipp 7. april.

– Iben R. Dahl

The Black Angels - «Currency»

Kongene av psykedelisk rock er tilbake! Det føles alt for lenge siden Black Angels ga ut det geniale Clear Lake Forest i 2014, og det er en knyttet en viss spenning til hva de vil finne på tre år etter. «Currency» bryter i hvert fall med det lyse og friske lydbildet bandet har gått for på de siste utgivelsene, dette er en mørk, syreaktig låt som minner aller mest om tidlig Black Angels. Den sjelfulle vokalen er lagt over blytunge gitarer og hele lydbildet er ispedd en god dose psykedelika som vanlig – en låt som passer årstiden vi er inne i kanskje? Jeg gleder meg i hvert fall veldig til å høre mer!

– Erlend Gylver

