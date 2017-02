Tomt for prøveglass i fjor – i år satser de større

Hvert semester arrangerer MSO i Trondheim Klamydiadagen på Gløshaugen. I fjor var det hele 350 personer som testet seg, og da gikk de tom for prøveglass.

I dag er det Klamydiadagen på Gløshaugen, og ifølge Helsedirektoratet kan én av ti mellom 16-25 år være smittet av klamydia uten selv å vite det. Nestleder Magnus Galta i Medisinernes seksualopplysning (MSO) i Trondheim mener Klamydiadagen på Gløshaugen er et bra tiltak for studentene.

Foto: Marthe Stoksvik

– Vi deler ut brosjyrer og kondomer, og det virker som om flere ønsker å komme tilbake når de har bedre tid. Likevel ser vi at mange er ukomfortable med å snakke om det, og flere går en lang sirkel rundt oss, sier Galta.

Prøveglasskrise

Etter en rask tur på toalettet er prøvene klare. Flere forklarer at de ønsker å være på den sikre siden, og tar testen selv om de i utgangspunktet vet de er negative.

– I fjor var det veldig stor pågang på klamydiadagen, noe som gjorde at vi gikk tom for prøveglass. Det har vi forsikret oss om at ikke skal skje i dag. Det har ikke vært så stor pågang enda, men rundt klokken tolv tror vi flere vil dukke opp.

MSO Trondheim skal stå på Stripa på Gløshaugen frem til klokken 16 i dag. Ønsker du heller å teste deg et annet sted eller annet tidspunkt, kan du snakke med fastlegen din, Poliklinikk for kjønnssykdommer på St. Olavs Hospital eller Sit Gløshaugen legesenter.

– Det er viktig å teste seg. Siden både testen og behandlingen er gratis, har man generelt lite å tape på det, avslutter Galta.

