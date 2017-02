90-tallsfarger, technohits og glatt føre

Lørdagens skifestival bød på sol og mildvær. Deilig for publikum, verre for deltakerne.

Et kobbel med studenter iført spreke farger står og heier på deltakerne i parallellslalom, mens de nipper til en øl med «Daddy DJ» dunkende fra anlegget. Til tross for mildvær og lite optimalt isføre i bakken, smiler deltakerne om kapp med publikum i solsteika på Gråkallen.

Selv om snømengden kan minne om en sein påske, lar ikke NTNUIs telemark og alpin-gruppe seg stoppe. I gruppas statutter står det at deres overordnede mål er å spre generell skiglede blant studenter. Skifestivalen er et lavterskeltilbud hvor alle kan delta, og stemninga i bakken vitner om at målet om skiglede blant studenter nås i dag.

– Det er klart at forholdene spiller inn. Vi hadde opprinnelig tenkt å ha en «chinese downhill»-konkurranse, altså førstemann ned, men på en dag som dette er det totalt ansvarsløst, forteller Joar Slettan fra gruppas turkomité.

Dette er den 31. gangen skifestivalen arrangeres, og selv om omfanget ikke er hva det en gang var, mener leder Torbjørn Pleym Løseth for gruppa at antall oppmøtte har holdt seg ganske stabilt de siste årene.

– Da skifestivalen begynte var det vel det eneste arrangementet de hadde. Det var det som la grunnlaget for hele gruppa, og festivalen varte også fra fredag til søndag, forteller Torbjørn, og legger til at det før i tida også var både stafett og andre langrennsøvelser med på festivalen, noe det ikke er i dag.

Foto: Privat Fornøyd gjeng på skifestival

– Ikke like glade i oss på Vassfjellet

Etter flere nedbørsfrie uker med mildvær, innrømmer Torbjørn at han har vært litt bekymra for om festivalen kunne bli gjennomført på samme plass.

– Du ser jo at det ikke akkurat er strålende føre i dag, så hvis klimaet fortsetter å endre seg i dette tempoet, kan det fort bli vanskelig å ha festivalen i Gråkallen framover, sier Torbjørn bekymra.

Gutta forteller at Gråkallen er det mest ideelle på alle måter, og at å flytte festivalen ikke er noe de ønsker.

– Blir det særlig mindre snø enn dette må vi kanskje flytte festivalen til Vassfjellet. Det er lengre unna, og bussforbindelsene er ikke så gode som her. Dessuten er det ikke sikkert at de er like glade i oss på Vassfjellet som de er her, sier Torbjørn.

Stort klimaengasjement

For skiinteresserte er klimaendringer et tema som engasjerer. Torbjørn er medlem av Protect our winters (POW), som er en klimaorganisasjon for skiinteresserte verden over. Han forteller at flere av gruppas medlemmer har meldt seg inn i POW, og at dette viser et åpenbart klimaengasjement i gruppa.

– Det er jo et tema man som skiinteressert har et blikk for. Man er avhengig av snø, og blir det varmere så blir det nødvendigvis mindre snø også, sier han.

Til tross for at snømangel er noe som bekymrer skientusiaster, påpeker Joar at det er viktig å ha et bredere syn på klimaendringene. Han mener at selv om skikjøring er gøy, så er det ikke livsviktig.

– For min del er det ganske mange andre ting med klimaendringer som er viktigere enn å få stått på ski. Skikjøring er gøy, for all del, men jeg har det jo ganske greit ellers også, sier Joar tankefullt. Gutta nikker og er enige.

Nytt tema hvert år

Tradisjonen tro har årets festival et eget tema, og ser man rundt seg så skjønner man fort at valget falt på 90-tallet i år.

– Bakgrunnen for årets tema er vel at vi har dårlig kreativitet, sier Truls Kippernes fra gruppas turkomité, og smiler.

Gutta ler og prøver å finne ut mer om hvorfor akkurat 90-tallsstilen ble omfavnet.

– Det er begrensa hvor mange temaer som finnes på ski. I fjor høst hadde vi 90-tallstema på «pray for snow»-festen (årlig fest på Samfundet arrangert av NTNUI Telemark og alpint, journ. anm.), så da fant vi ut at det var like greit å kjøre samme greie i dag, for alle har jo garderoben klar, forteller Joar og humrer.

På skifestivalen har det alltid har vært forskjellige temaer. I fjor hadde de «Jerry of the day», noe som ifølge uttrykkets opphavsmann, amerikanske Colton Hardy, er «en person som viser mangel på forståelse for sin idrett, eller for livet generelt». Dette kan blant annet innebære å ha på seg brillene opp ned eller dongeribukse mens man står på ski.

Torbjørn forteller at temaene har blitt mer konkrete med årene. «Ola Nordmann» og «Gjenbruk» har de hatt, men i de tidligere årene av festivalen kledde man seg litt ut som man ville. Da kunne folk møte opp i parkostymer hvor den ene var framdelen og den andre bakdelen av en elg.

Foto: Audun Fegran Kopperud Et av mange luftige svev på Gråkallen lørdag

Internasjonal vekst

De er enige om at festivalen kanskje ikke får nok oppmerksomhet. Torbjørn påpeker at det antakelig finnes mange studenter som heller kunne vært her enn i byen, uten å måtte kjøpe noe dyrt skiutstyr. På et punkt lykkes de imidlertid: Det er stadig vekst i antall utvekslingsstudenter blant de oppmøtte.

– Noe som også er fett er at det er så mange utvekslingsstudenter her i dag. Det er veldig positivt, sier Torbjørn.

Truls skyter inn at det også var mange utvekslingsstudenter som har meldt seg på gruppas forestående tur til Sunnmøre, så at det er internasjonal vekst er det ingen tvil om.

Sveitsisk seier

I det vi ser to deltakere svinge seg nedover den isbelagte bakken på Gråkallen, hører vi Joar rope: – Nå går finalen!

Heiaropene blir høyere når de to bommer på en port, og begynner å knuffe litt på hverandre i finalen i parallellslalom.

– Det er lov å dytte, roper Torbjørn til dem.

Mannen som vant viser seg å være en sveitser.

– Ekte fjellgeit, høres fra publikum.

Truls påpeker at skoene hans til og med var to nummer for store. Gutta smiler og er tydelig fornøyde med at en internasjonal student vant rennet.