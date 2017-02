Utenfor boksen

The box er et helt unikt stykke. Her brukes lyd, lys og video for å få fram budskapet. SIT skal ha ros for å prøve noe annerledes, men det blir til tider for sært.

Temaet for ISFiT-17 er diskriminering, og Studentersamfundets interne teater(SIT) har skrevet The box for å vise tematikken gjennom teater. Stykket begynner med å diskutere hva det vil si å være seg selv, og går deretter videre til å vise ulike former for diskriminering. Dette gjøres med varierende hell: Det å rope «homo, hore, jøde» føles lite originalt, mens der diskriminering vises uten mye dialog føles mer sårt og ekte. Generelt brukes haugevis av forskjellige teknikker her, og gir en helt annen teateropplevelse enn man er vant til.

Det som er av dialog er en blanding av norsk, engelsk og svada, mens resten av det er framført i taushet. Til tross for meget god bruk av lys og lyd, så føltes det definitivt som om noe manglet. For meg ble dette rett og slett litt for spesielt, og jeg slet med å se en sammenheng.

Selv om selve konseptet oppleves som for sært, gjør alle parter som bidrar i stykket en fantastisk jobb. De som styrer lys, lyd og video har gjort en bra innsats her, og skuespillerne er det ingenting å utsette på i dette utradisjonelle stykket.

Mot slutten av stykket følte jeg meg rett og slett sliten. Det er haugevis med sanseinntrykk, og mange følelser som lokkes fram. Det er derfor bra det ikke varte mer enn 45 minutter, da det faktisk hadde blitt for slitsomt. Jeg ble nødt til å sette meg ned og fordøye det jeg hadde sett, og selv om det var så rart ble jeg likevel sittende og tenke litt på hva det vil si å være seg selv.

SIT skal ha ros for å prøve noe så annerledes og uventet, og noen kommer garantert til å digge det. For de mer tradisjonelle og konservative av oss vil det nok dessverre oppleves som for kunstnerisk og svevende.