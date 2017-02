Lupe Fiasco - Drogas Light

En ny fiasko fra Fiasco.

DROGAS Light er det første i en serie av tre album Lupe Fiasco har planer om å utgi. Siden gjennombruddet med Food and Liquor i 2006 og The Cool året etter har Lupe hatt flere skuffende utgivelser. Med hans siste album Tetsuo and Youth så det likevel ut som han var på riktig spor. Lupe har lenge uttrykt at han ønsker å trekke seg tilbake fra musikken. Etter at trilogien er ute, er Chicago-rapperens plan å kaste inn håndkleet, om det ikke bare er et publisitetsstunt.

I introen kjenner vi igjen Lupes endeløse strøm av rim over en noe ukarakteristisk trap-beat. Låta er aggressiv i forhold til det vi pleier å høre fra Lupe, og dette fortsetter videre i de neste sporene. Låt nummer tre, «Promise», består av en repetitiv tekst over en mer repetitiv beat, og det føles som om vi hører de samme ti sekundene i fire minutter. Man er vant til å høre dypere tekster med interessante ordspill, men det virker som Lupe har lagt dette til side. I stedet får vi kjedelige observasjoner fra gatelivet.

Mot midten av albumet møter vi noen bedre spor. «Tranquillo» skiller seg ut med en energisk produksjon som komplimenterer versene til Lupe og spesielt gjesteartisten Big K.R.I.T. Resten av låtene føles som et ambisiøst forsøk på å gjenskape albumet Lasers, som har blitt kritisert for dårlig produksjonskvalitet. Problemet ligger ikke lenger i produksjonen, men i at tekstene blir kjedelige. Mot slutten blir det mer og mer dårlig pop-rap som albumet kunne vært foruten.

DROGAS Light ender opp med å bli helt gjennomsnittlig. Det virker som om Lupe har samlet sammen rester som ikke helt passet inn på tidligere album. Kvaliteten og temaene er sprikende, noe som fører til at det hele blir uoversiktlig og rotete. Når Lupe anmelder sitt eget album og gir det 7/10, bommer han med et par poeng. Hvis dette er begynnelsen på slutten for musikkarrieren, er jeg redd utgangen blir som en punktert ballong, og ikke noe fyrverkeri.