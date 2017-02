Busstreik i Trondheim

Mandag stopper bussene i Trondheim. Streikevarselet gjelder foreløpig for alle Trondheims byruter.

Adressa skriver at Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening har valgt å gå til streik mot Sør-Trøndelag fylkeskommune. Grunnen skal være at bussjåførene ønsker bedrede sosiale forhold. De ønsker blant annet å kunne spise og ta lunsjpauser sammen med kolleger i fellesarealer. I dag risikerer de å måtte spise og ta pauser alene, i hvilebuer plassert ved endestasjonene.

Streiken kommer til å finne sted mandag fra 10.00 til 13.00 for å ramme færrest mulig passasjerer. I en pressemelding skriver Ole Roger Berg, leder for Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening, at de ønsker større sosiale fellesrom der sjåførene kan dele erfaringer og opprettholde et godt fellesskap seg imellom.

Til NRK uttaler Berg at det er viktig å tilrettelegge for gode sosiale forhold. Han legger vekt på at problemene med nyrekruttering ikke blir mindre om man ikke kommer til enighet om en avtale.