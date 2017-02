Naziplakater på Dragvoll

For noen uker siden ble det oppdaget plakater fra den nazistiske organisasjonen Frihetskampen på Dragvoll. Ikke passende, mener Studentrådet HF som har fjernet plakatene.

Mandag la Studentrådet HF ut en statusoppdatering på Facebook der de opplyste at nynazistiske organisasjoner har hengt opp propaganda rundt NTNU Dragvoll.

Studenttillitsvalgt Sandra Haltbakk ved Studentrådet HF opplyser at de for tre uker siden ble oppmerksomme på at det var hengt opp plakater fra organisasjonen Frihetskamp, som har tilknytning til den militante nynazistiske bevegelsen Nordfront.

– Plakatene vi fant var på busskur og søppelkasser rundt campus. Vi har ingen opplysninger om det er hengt opp plakater inne på Dragvoll, forteller Haltbakk.

Vil ikke spre slik informasjon

Andre steder i landet er det tidligere funnet barberblader på baksiden plakater fra Frihetskampen. Studentrådet HF ber om å melde fra til dem, heller enn å fjerne plaktaene på egenhånd. Sandra Haltbakk opplyser om at det ikke er funnet barberblader på plakatene på Dragvoll.

– Hvorfor er disse plakatene fjernet?

– Vi ønsker ikke å spre den type informasjon. Det er ikke opp til oss å bestemme hva som er lovlig og ikke ulovlig å henge opp, men vi synes ikke det er passende.

Haltbakk opplyser at politiet ikke er varslet.

– Urovekkende

Steinar Sæter er medlem av Rødt Trondheims Universitetslag.

– Det er kjent nazistiske organisasjoner i lengre tid har hengt opp plakater i Trondheim. At de nå har beveget seg opp til universitetene er urovekkende, sier han.

Sæter tar forbehold om at han ikke kjenner godt til Frihetskampen, eller har sett de aktuelle plakatene.

– Jeg går selv og river ned plakater fra ulike nazistiske organisasjoner i byen. Det er en kjent sak at disse organisasjonene bruker alle mulige midler, også vold, for å fram sin mening.

Frihetskamp har ikke svart på Under Duskens henvedelser fredag.