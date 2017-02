Radio Revolt - ny musikk på spillelistene

Musikkredaksjonen serverer deg ukas nye perler.

Drøm – «Fantasiflukt»

Med sin nye singel «Fantasiflukt» gir Drøm deg nesten fire minutter med kjølig elektronisk pop. Lukker man øynene sine føles det nesten som om man står ute i naturen og får en frisk bris i ansiktet. Drøms musikalske landskap er ikke annet enn imponerende og storslagent, og det gledes stort til debutplata Drømmen om oss kommer senere i vår. Du må også sjekke ut musikkvideoen til låta, som tar deg med under vann. Det er hypnotiserende vakkert.

– Katrine Andresen

22 – «You Are Creating»

Trondheimsbandet er tilbake, og de rocker fortsatt rundt i et gnistrende, melodisk og uforutsigbart lydlandskap! Her er det mange intrikate elementer man kan henge seg opp i, og for min del føles trommene helt utenomjordiske. Vi gleder oss til album!

– Håvard Bjørkøy

Lars Vaular feat. Myra – «Ventet på deg»

Myras fete og avslappende holdning gir meg bakoversveis i dette bergenske samarbeidet. Regnbyens nye dronning er for alvor kronet. Låta er tilbakelent, chill og soulfylt. Vaular selv ligger langt bak i lydbildet, og overlater lengre partier til Myra. Det funker som bare juling. 21-åringen virker som hun er født for hiphop-en. Samarbeidet fungerer godt fordi artistene utfyller hverandre, og overgangene mellom dem flyter godt. Og ja, Myra, vi har ventet på deg!

– Trym Kjøs

Blood Forest Family – «Body»

Tromsø-bandet Blood Forest Family slapp nettopp en EP gjennom Tromsø/Oslo-labelet At Home Music. Låta «Body» er kanskje EP-ens mest avslørende låt. Et atmosfærisk lydbilde som utfordrer sterkt gjennom Elina Waage sin særegne vokal, funky romklang, og en groove som skaper rotbunn for lysten til å lytte igjen. Innholdsmessig er motivet til EP-en, ifølge dem selv, en higen etter å åpne seg selv til verden, i en tid hvor samfunnet forfører mennesket mot selvironiske og selvopptatte idealer.

– Frede Fauchald

Paul White – «Lion’s Den»

Når Paul White produserer en låt Danny Brown rapper over, kan en garantere eksperimentell produksjon og eksentriske flows. På den nye EP-en Accelerator, som er kreditert Paul White, får vi også nettopp dette. Der låt én «Accelerator» blir litt for eksperimentell for sitt eget beste, er «Lion’s Den» lystigere, med produksjon fylt av vakre samples. Danny Brown leverer sin karakteristiske rapstil som han har skapt sitt navn med. På høyde med de beste låtene fra Dannys absurde mesterverk Atrocity Exhibition, som han slapp i fjor.

– Martin Ørbeck

Tek.lun – «YouNivErsIty»

Den svært allsidige produsenten Tek.lun har sluppet flere nyskapende singler de siste månedene, og dette er en av de som er mer funky! Det er seigt og groovy, og absolutt ikke langtekkelig. Kanskje han slipper nok et album snart?

– Håvard Bjørkøy

Lumikide – «Explorers and Destroyers»

Lumikide er tilbake med ny musikk! «Explorers and Destroyers» er en solskinnsstråle av ei låt, med et refreng som varmer hver celle av meg. Siste delen av låta kan sies å være et nikk til Paramore og låta deres «That’s What You Get», noe som er litt uventet, men sinnsykt fett. Vi gleder oss til konsert på Lobbyen den 31. mars!

– Katrine Andresen

Animal Collective – «Kinda Bonkers»

Fet musikk trenger ikke alltid gi mening. Indie-gruppa Animal Collectives nye EP The Painters er et stort eksperimentelt rot, og det fenger. Låta «Kinda Bonkers» grenser til det psykedeliske, og har en underliggende munterhet. Gruppas lydbilde er alltid i endring, og om denne EP-en er en indikator blir det spennende å se hva annet de kommer med.

– Emilie Pedersen

Sjekk ut spillelista på Spotify: