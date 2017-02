Døren på Gløshaugen skal åpnes

En nedtelling har dukket opp på UKAs nettsider, og et mystisk arrangement er publisert på Facebook. Hva skjer ved Hangaren i morgen?

Klokka 12:00 i morgen, 22. februar, har uret på UKAs nettsider telt ned til null, og et arrangement ved Hangaren på Gløshaugen starter.

Slik ser nettsidene til UKA ut akkurat nå. Slik ser nettsidene til UKA ut akkurat nå.

Der står det akkurat nå en rød dør med skriften UKA 100 år på, men hva som kommer til å skje er det foreløpig ingen som vet. På arrangementssiden på Facebook vises denne teksten:







Døren, hvem satte den ut?

Åpne deg, hva skjuler seg!

Døren, ta oss med frem i tiden

Til når bladene faller og dalen kaller



Gratis inngang?

I tillegg hintes det til at det er muligheter for å få gratis inngang til et av UKAs største arrangementer i 2017, og at det muligens er dette arrangementet som blir offentliggjort med åpningen av den røde døren.

Følg med på Dusken.no for en oppdatering i morgen!