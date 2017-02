Norges konge, Hertug af Belfaar, fyller 80 år

Kongehuset har betydd mer for Studentersamfundet enn de fleste vet.

I 1928 la daværende kronprins Olav ned det runde rødes grunnstein. Siden har flere norske majesteter gjestet Samfundet jevnlig.

– Tidligere hadde mange foreninger kongelig beskytter, og Kong Olav 5. var beskytter for Studentersamfundet i Trondheim, sier Vircelig Cantzler Truls Gjestland i De sorte faars ridderskab, Studentersamfundets ridderorden.

Sans for galskapen

– Hele kongehuset er medlemmer av Samfundets ridderorden, forteller samfundetleder Gabriel Qvigstad. Hverken han eller Gjestland vet om Kong Harald 5. har gjestet Studentersamfundet som konge, men Gjestland kan fortelle om gjentatte besøk som kronprins.

Hertug av Belfaar

Kong Olav 5. på Samfundets talerstol i 1945.

Foto: Hilfling-Rasmussen, Universitetsbiblioteket NTNU

– Høsten 1986 var både Kronprins Harald og Sonja her, da paret var nyforlovet. De så SITs skandaleforestilling «Nødlanding», der salen pep i en halvtime, ler Gjestland, og forteller at kongehuset har sansen for galskapen tilknyttet Samfundet og De sorte faars ridderskab.

Kongehuset har fått en rekke ærestitler av ridderordenen. Disse går i arv. Kong Harald 5. har tittelen Hertug av Belfaar, som han arvet av sin far Kong Olav 5. Kronprins Haakon Magnus har tittelen Marquis av Vera Cruz, Kong Haralds tidligere tittel.

– Vi vurderte å gi kronprinsesse Mette Marit en tittel også, men Marquise ble litt rart på norsk, sier Gjestland. Han forsikrer om at det fortsatt ikke er utelukket at ridderskapet finner en egen tittel til kronprinsessen.

– Vi får finne på noe ved neste anledning, sier han.

Håper på besøk

Kong Olav 5. var til stede ved åpningen av Studentersamfundet, og så alle UKErevyene fram til 1961.

– Han hadde alltid veldig god kontakt med Samfundet, og i anledning dets 75-årsjubileum fikk han et komplett sett med UKEplakater. Det syntes han var veldig stas, sier Gjestland. Han forteller videre at den daværende kronprins Olav holdt tale ved Samfundsmøte i juni 1945, da han akkurat hadde kommet tilbake til Norge etter krigen.

Samfundsleder Gabriel Qvigstad på talerstolen i 2014.

Foto: foto.samfundet.no

– Han holdt en tale iført militær uniform og kun én medalje. Det var De sorte faars ridderskabs medalje, sier han.

Kong Harald 5. kan ikke skilte med like mange UKErevybesøk som sin far, men Qvigstad håper UKA kan bli en anledning til å invitere kongen på besøk.

– UKA blir neste store anledning til å få kongelig besøk, og jeg regner med at hans majestet kongen er invitert. sier han.

Gjestland bekrefter også at kongen, i likhet med alle andre medlemmer av samfundets ridderorden, er invitert til det sorte faars ridderskabs ridderpromosjon. Ridderpromosjonen finner sted hvert fjerde år, og neste promosjon vil finne sted i 2020.

– Vi diskuterer med slottet hvorvidt det passer for kongen å komme. Man sender ikke invitasjon til kongen uten å spørre først, sier Gjestland.

Samfundet og ridderskabet hilser

– På vegne av Samfundets 12 000 medlemmer vil jeg gratulere Kong Harald 5. med dagen, og takke for hans gode jobb med å representere kongreriket Norge, sier samfundetlederen.

Vircelig Cantzler Gjestland ønsker også å hilse, og understreker at ridderskabet også sørger for å sende ut telegram med en hilsen ved slike spesielle anledninger.