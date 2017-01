Samfundsmøte: Makteliten

I 2016 fikk diskusjonen om “elitene” fornyet kraft i store politiske debatter, og var med på å avgjøre valg verden over. I Norge har debatten enda ikke helt tatt av, selv om den ligger der og ulmer. Kanskje vil elitedebatten allerede ta større plass i ordskiftet frem mot Stortingsvalget i september? Av den grunn ønsker Studentersamfundet i Trondhjem å sette fokus på nettopp makteliten her i landet. Hvem er de og hvor mye makt har de egentlig? Er makteliten vår en gjeng med rikinger som gjemmer seg i sinne villaer i hovedstaden (eller på Øvre Singsaker), eller er det folk som deg og meg som bare har kommet seg høyt opp i politikken? Til oss kommer Aksel Braanen Sterri, fungerende debattansvarlig i Dagbladet og medforfatter av boka “Makteliten” fra 2016. Han kommer til oss for å snakke om hva makt er og hva som gir makt i Norge. Kanskje man kan få med seg et par tips om hvordan man selv kan bli elite? Marianne Nordli Hansen er professor ved Insitutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo (UiO), og har skrevet mye om klasseskille i Norge, blant annet i boka “Elite og Klasse i et egalitært samfunn”. Hun kommer til å presentere noe av hennes forskning på klassesamfunnet i Norge. Tekst hentet fra Samfundet.no