«Bare litt» voldtatt

Kjæresten min utnyttet meg mens jeg sov. Jeg møtte liten forståelse da jeg etterpå valgte å kalle det voldtekt.

En kveld etter at vi hadde lagt oss snakket kjæresten og jeg om ting vi angret på så langt i livet. I forbifarten nevnte han at han angret på det som hadde skjedd en fuktig kveld på byen i fjor.

Jeg ransaket hodet. Alt jeg husket fra den kvelden var at han passet på meg. Jeg hadde blitt veldig full. Han holdt håret mitt mens jeg kastet opp, og fikk meg i seng.

– Hva er det du angrer på med den kvelden? – Nei, det med sexen. Jeg skjønte fortsatt ingenting, og så spørrende på ham. – At jeg hadde sex med deg mens du sov.

Føttene mine sprellet i senga. Som om jeg prøvde å løpe derfra. Alt jeg klarte å tenke på var at jeg lå der naken. Han forstod ikke hvorfor jeg reagerte. Han mente at han hadde fortalt det før. Kunne jeg ikke bare si at det gikk bra? Det var jo ubetydelig. En filleting, ifølge ham.

En filleting.

Det tok meg noen uker å virkelig forstå alvoret i det han hadde sagt. Jeg fokuserte bare på måten han hadde tatt det opp. Slengt det ut som en bikommentar i en ellers morsom diskusjon om sjanser man ikke hadde tatt i livet og ungdomsflauser. Jeg visste at jeg måtte slå opp med ham, men jeg klarte ikke å bruke ordet. Man blir jo ikke voldtatt av kjæresten sin?

De jeg fortalte det til turte heller ikke å bruke ordet. Voldtekt. Er ikke voldtekt når man blir overfalt på vei hjem fra byen av en farlig og skummel mann? Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg måtte google den juridiske definisjonen av voldtekt for å klare å holde fast ved at det han gjorde var galt.

Jeg fikk flere kommentarer fra de rundt meg i tiden etterpå som brant seg fast: «Det er jo komplisert». «Du hadde jo hatt sex med ham uansett hvis han bare hadde vekket deg først.» «Det hadde nok ikke skjedd om han ikke var full også.» «Noen par gjør sånt for å overraske hverandre og piffe opp sexlivet.»

Folk skulle være så ekstremt forståelsesfulle på hans vegne. Kjærligheten måtte jo seire? Det førte til at jeg sluttet å snakke om det, gikk rundt og var redd for at andre ikke trodde på meg. Hans versjon av det som hadde skjedd begynte å vinne. En filleting. Jeg prøvde å tenke at dette ikke hadde påvirket meg. Ja, det han gjorde var feil, men det var ikke så big deal, og jeg hadde opplevd verre ting før.

Etter hvert begynte jeg å prøve å være intim med andre igjen. I situasjoner som skal være fylt av spenning og glede kunne det plutselig gå kaldt nedover ryggraden. Det svartnet, og jeg så bilder av ham gjøre alle slags ting med kroppen min. Fordi jeg sov da han voldtok meg, fylte fantasien inn det jeg ikke visste. Sex ble noe farlig. Noe skummelt. Jeg turte ikke lenger å sove ved siden av menn. Frykten hadde satt seg i kroppen.

Men verst av alt var skammen. Jeg hadde jo valgt ham, derfor måtte det jo være noe galt med meg? Eller hadde jeg blitt en person som unnskylder voldtekt? Jeg skammet meg over at jeg faktisk savnet og var glad i ham. Jeg skammet meg over å kjenne meg sint på ham, fordi jeg samtidig visste at dette handlet om en snill fyr som hadde gjort noe helt feil. Fordi det var slik jeg så på ham, som en utrolig snill fyr. Hvis han kunne gjøre noe sånt mot kjæresten sin, da kunne vel hvem som helst gjøre det? Det føltes som at jeg aldri virkelig kunne stole på noen igjen.

Vi må begynne å snakke om at voldtekt skjer i parforhold. Det kan også skje i parforhold som kanskje ellers er gode. Hvis noen en dag forteller deg at kjæresten deres hadde sex med dem mens de sov, eller at de ble presset til å gjøre noe de ikke ville, så håper jeg at du tør å bruke ordet. Voldtekt. Det tok nesten ett år før noen spurte meg om jeg vurderte å anmelde det. Jeg kan ikke beskrive hvor godt det var å høre noen si det. Selv om det aldri var noe jeg vurderte, så var det en bekreftelse på at det som skjedde var totalt feil. For man klarer ikke å tenke at personen man elsker, personen som kun skal ville deg godt og beskytte deg, også kan voldta deg.

Hvis du har opplevd voldtekt i parforhold håper jeg du er modig nok til å stå opp for deg selv. Jeg håper du søker støtte hos de som står deg nær. Jeg håper du ikke er streng med deg selv fordi du hater og elsker kjæresten din på samme tid. Jeg håper du ikke skammer deg over å si at kjæresten din voldtok deg.

Jeg har forstått at han er nødt til å se på det som noe ubetydelig, og forklare bruddet med andre problemer vi hadde. For hvem vil vel tenke på seg selv som en overgriper? Men jeg nekter å la historien hans vinne.

For det var ikke en filleting. Det var faen meg voldtekt.