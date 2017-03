Heltidsstudenten stoppes av økonomien

De største partiene stiller ikke tydelige nok krav til bedret studentøkonomi i partiprogrammene, ifølge NSO.

Studentøkonomi Statens institutt for forbruksforskning viser at de fleste studenter som lever på studielån mangler 3921 kroner for å dekke de mest nødvendige månedlige utgiftene.

Ni av ti studenter jobber i løpet av året. Seks av ti har deltidsjobb ved siden av studiene.

Fire av ti studenter får støtte hjemmefra underveis i studier.

Bare to av ti med lavere sosioøkonomisk bakgrunn tar høyere utdanning. Kilde: Levekårsundersøkelsen blant studenter, ssb.no

Partienes førsteutkast til partiprogrammer for stortingsperioden 2017-2021 er nå klare. Norsk Studentorganisasjon (NSO) ser positivt på at samtlige partier programfester å bedre studentenes økonomiske situasjon, innføre elleve måneders studiestøtte og bygge flere boliger. Til tross for at disse tiltakene har bred støtte, mener leder Marianne Andenæs ved NSO det fortsatt er svært vanskelig å klare seg som fulltidsstudent.

– I dag jobber studenter i gjennomsnitt syv til åtte timer i uka ved siden av studiene, og omtrent halvparten får støtte fra familie. Vårt krav er at studiestøtten knyttes til folketrygdens grunnbeløp og økes til 1,5 ganger grunnbeløpet, sier hun.

Grunnbeløpet i folketrygden justeres av Stortinget hvert år, blant annet etter prisvekst. Det brukes til å beregne offentlige ytelser. Da Regjeringen økte studiestøtten med 3160 kroner fra studieåret 2016 tilsvarer dette bare en økning til 1,15 ganger grunnbeløpet, mens NSO krever at studiestøtten knyttes til å fast ligge på 1,5 ganger beløpet.

– For at studentene skal få likere forutsetning for å lykkes som student må studiestøtten økes, sier Andenæs.

Flere partier går inn for studentkravet

Andenæs er fornøyd med at alle partiprogrammene trekker fram at studentenes økonomi bør bedres, men etterlyser flere konkrete mål angående studentenes økonomiske situasjon.

– De aller fleste partiene er tydelige på at de vil bygge flere studentboliger enn i dag, men de er ikke like tydelige på hvilken målsetting de har for nivået på studiestøtten. Arbeiderpartiet og Høyre er for eksempel uklare her, sier Andenæs.

I NSOs studentkrav inngår det at det skal bygges minst 3000 nye studentboliger årlig, og at studiestøtten skal være på 1,5 G fordelt over elleve måneder. De mener samtlige partier har tatt større hensyn til studentkravet i programmene sine enn tidligere.

– Alle partiene leverer så langt bedre enn på samme tidspunkt for fire år siden. Som samarbeidspartier til Regjeringen har Venstre og KrF tatt viktige kamper for studentene. Venstre, KrF og SV har studentkravet i sin helhet i sitt valgprogram. Det er vi godt fornøyd med, og vi håper de andre partiene følger etter.

Skeptisk til økt studielånsrente

Viseformann Siri Holm Lønseth i Høyres Studenter forklarer at Høyre ønsker å gjøre den økonomiske situasjonen for studenter lettere blant annet ved å gjøre det enklere å tjene mer ved siden av studiene. Dette skal de oppnå ved å øke frikortgrensen fra 50 000 til 55 000. De vil også fortsette innfasingen av elleve måneders studiestøtte. Hun mener dessuten at partiet har gjort mye for student ene, og innfridd sine løfter i regjeringsperioden.

– Vi har også gått i gang med innfasing av elleve måneders studiestøtte, som jeg tror er en veldig positiv utvikling med tanke på studenters økonomi, sier hun.

Økt studiestøtte kan likevel bli et tilbakeslag for studenters økonomi, fordi innfasingen av elleve måneders studiestøtte finansieres av økt studielånsrente. Dette er problematisk, mener leder Karina Laugen for Arbeiderpartiets studentlag i Trondheim.

– Håpet var at man skulle få disse månedene med samme minstevilkår som før, og det fikk man ikke. Høyre sa man var nødt til å øke renten for å få til dette. Men studentene taper jo penger på det. Det du får innen 2020 av ekstra støtte er 7 000 kr, men med en økt rente på studielånet sitter man igjen med 10 000 ekstra i gjeld til sammen for samme periode.

Kommunalråd Marek Jasinki i Arbeiderpartiet forteller at partiet heller vil finansiere elleve måneders studiestøtte med skatteinntekter fra de som allerede har høyere inntekt hvis de vinner valget.

– Ap har planer om å innføre løsningen om elleve måneders studiestøtte umiddelbart om vi vinner valget. Høyre og Frp vil derimot ikke gi studiestøtte før 2020, men faser det inn en uke av gangen i juni måned.

Betydelig bedret boligsituasjon

Regjeringen har bygd over 2 000 nye studentboliger fra 2013 til 2016. Her mener Andenæs studentene har fått gjennomslag med dagens regjering. Hun er også fornøyd med at innfasingen av elleve måneders studiestøtte er i gang.

Lønseth mener absolutt at partiet har innfridd det de har lovet studentene i regjeringsperioden.

– Vi har bygget rekordmange nye studentboliger, mange flere enn den rødgrønne regjeringen gjorde. Vi har også gått i gang med innfasing av elleve måneders studiestøtte, som jeg tror er en veldig positiv utvikling med tanke på studenters økonomi.

Selv om økningen i studentboliger er rekordstor, er det fortsatt behov for flere. Høsten 2016 sto 10 000 studenter i venteliste på bolig hos Sit, ifølge deres sider.