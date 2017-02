Krysser fingra for jus til Trondheim

Folkeuniversitetet håper å få starte opp eget bachelorløp allerede til høsten, men venter fortsatt på svar fra NOKUT.

Til våren går det siste kullet ut med bachelor i rettsvitenskap ved Folkeuniversitetet i Midt-Norge. Studieprogrammet, som har vært et samarbeid med Høgskolen i Molde, blir avvikla til våren.

Dette er også det siste året studenter ved Folkeuniversitetet har hatt muligheten til å ta master i jus som privatister ved Universitetet i Oslo.

Nå håper skolen å få starte opp et helt eget bachelorløp i rettsvitenskap - og det allerde til høsten.

Regner med et svar i slutten av mars

Folkeuniversitetet søkte Nokut om akkreditering til å etablere et eget bachelorløp i rettsvitenskap i september, men har ennå ikke fått det endelige svaret, opplyser rektor Ann Kristin Emblem.

– Vi synes vi har venta lenge nå, men regner med et svar i slutten av mars, sier hun.

I dag er Folkeuniversitetet registrert som studieforbund. Godkjennes søknaden om å tilby et eget rettsvitenskapstudium, blir Trondheim juridiske høgskole etablert.

Formelle krav har gjort det nødvendig å etablere et akjseselskap som et datterselskap av Folkeuniversitetet Midt-Norge, med et eget styre som vil ha ansvar for den nye høgskolen.

Ingen andre regioner i landet har et lignende studietilbud fra Folkeuniversitetet som det som kan bli etablert i byen nå.

– Her i Trondheim har vi hatt studiet siden 1971, men vi har samarbeida med ulike universiteter og høgskoler hele veien. Samarbeidet med Høgskolen i Molde starta i 2010. Nå var tida inne for å søke om en egen akkreditering, sier Emblem.

– Mange vil studere i Trondheim, og mange vil studere jus. Det er ikke mulig på NTNU, så det håper vi å kunne tilby fra høsten, avslutter Emblem.

