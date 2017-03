Udigg med tilfeldig ligg

Kvinner og menn angrer begge på tilfeldig sex. Men der kvinner angrer på at de gjorde det, angrer menn på det motsatte.

Mange har nok kjent på følelsen av å krabbe ut av en fremmed seng, rote rundt i mørket etter gårsdagens klær, og snike seg ut av en tilfeldig persons leilighet før sola har stått opp.

Noen ligger i senga og later som de sover mens gårsdagens one night stand sniker seg ut, noen ligger muligens og smiler, men du har også de som fortviler.

En fersk studie viser at det er et stort flertall av kvinner som angrer på sist gang de hadde tilfeldig sex. Menn derimot angrer mer på at de ikke benyttet seg av muligheten når de hadde den.

Menn har større nytelse

Professor Leif Edward Ottesen Kennair ved Institutt for psykologi er en av de tre som står bak studien.

– Jeg var ikke overrasket over at det er kjønnsforskjeller i Norge, sier Kennair.

Det som var en større overraskelse enn de hadde regnet med, var hvor stor forskjell det var på menn og kvinner når det kom til oppnådd nytelse under økten. Det er generelt mye vanskeligere for kvinner å oppnå nytelse under sex, men akkurat hvor stor differanse som ble avslørt, var overraskende. Likevel mener Kennair at hvor mye nytelse som oppnås under selve økten har veldig lite å gjøre med hvorfor kvinner angrer mer enn menn.

– Etter sex er det gjerne slik at hun liker ham bedre, men han liker henne mindre. Dette har nok å gjøre med at kvinner oftere har et håp om et lengre forhold. Menn fokuserer derimot mer på det fysiske når det gjelder tilfeldig sex.

Menn er fra Mars, kvinner er fra Venus

Den amerikanske ekteskapsrådgiveren John Gray er forfatteren bak boken «Menn er fra Mars, kvinner er fra Venus». Gray konstaterer i boken sin at menn og kvinner er grunnleggende forskjellige, og at kjønn i høy grad bestemmer en persons identitet.

Menn og kvinner håndterer problemer ulikt, kvinner vil gjerne snakke om det som er problemet, selv om hun vet at dette ikke vil innebære en umiddelbar løsning. Menn på den andre siden, vil unngå ethvert problem de ikke har en løsning på, noe som kan føre til anspenthet og irritasjon i forholdet. Gray poengterer at kvinner i større grad enn menn er styrt av et behov for å uttrykke hva de føler.

Kvinner blir sittende med ansvaret

I studien kommer det fram at det er flere mulige årsaker til hvorfor kvinner angrer oftere enn menn. Professor Kennair mener at det handler mye om generell kjønnsbiologi.

– Anger er et kontrafaktisk fenomen, vi tenker på hva vi kunne gjort annerledes og hvilke andre valg vi kunne tatt. Likevel kan vi ikke vite om dette ville vært bedre eller verre, så det er absolutt et veldig interessant psykologisk fenomen.

Hvis det skulle bli et barn ut av den tilfeldige sexen er det kvinnen som blir sittende med ansvaret. For menn er det ganske klart at et one night stand er akkurat det, men for kvinner kan det være et underliggende ønske om noe mer langvarig. Det er i hvert fall bildet som tegner seg etter flere undersøkelser på temaet.

Kennair er i gang med en ny studie hvor de skal gå grundigere til verks og se mer på blant annet sosiale settinger, da kan det være det kommer fram hvor mye alkohol har å gjøre med saken.

– Man må være kritisk til bare én studie om temaet. Hvis studien blir gjentatt og samme resultater blir oppnådd, da kan man stole på resultatene, sier han.

Dette er blant annet en av grunnene til at han for øyeblikket jobber med en lignende, men mer utdypende studie som skal sammenligne situasjonen i Norge og USA.

Studien: Sexual Regrets: Tests of Competing Explanations of Sex Differences (publisert i 2016), skrevet av Leif Edward Ottesen Kennair, Mons Bendixen, David M. Buss