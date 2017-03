Fra sans og samling

Har du lite plass og litt for mange ting? Unngå anstrengende storopprydninger med ekspert-hjelp fra NTNU.

KJENNETEGN PÅ SAMLEMANI Personen har vansker med å kvitte seg med tilsynelatende verdiløse objekter, og føler et spesielt emosjonelt ubehag ved å kvitte seg med disse. Personen viser en manglende evne og vilje til å organisere og ta avgjørelser med hensyn til samlingen.

Oppsamlingen skaper et rot som overtar enhver sfære av oppsamlerens liv, som for eksempel hjemmet og arbeidsplassen.

Rotet skaper forstyrrelse og fortrenger leveområdene til oppsamleren. Livskvaliteten reduseres drastisk. EKSPERTENES TIPS Digitaliser det meste av utgivelser og bøker.

Visualiser hvordan rommet ser ut med og uten rot, for å motivere deg til å holde rommet ryddig.

Prøv å rydde litt og ofte, heller enn sjelden og mye. Dette avlaster og reduserer behovet for en ubehagelig kraftanstrengelse, som storopprydning ofte er.

Aksepter at det alltid finnes rom for forbedring.

For studenter som flytter ofte og har liten plass kan det være vanskelig å gi bort, selge, eller rett og slett kaste ting. Professor i klinisk voksenpsykologi Patrick Anthony Vogel ved NTNU forklarer at det handler om følelser.

– Mange knytter et emosjonelt bånd til objekter. De blir en del av identiteten deres, og da kan det være opprivende å kvitte seg med dem. Derfor unngår vi å gjøre nettopp det, forklarer han.

«Berør en gang»

Forandringer i livssituasjon krever ofte en ordentlig opprensking. For de fleste kan en slik tvungen storopprydning føles ganske tung, derfor foreslår Vogel å benytte akronymet Beg.

Beg står for berør en gang, og er en norsk variant av det amerikanske Ohio (only hold it once). Teknikken går ut på ideen om at når du holder noe, før du pakker det vekk en plass, tenker du på om du trenger det, eller om det kan kastes, gis bort, eller selges.

Et av hovedrådene Vogel gir er at en selv må kaste, gi bort, eller selge. Det kan ikke gjøres av noen andre.

– Få hjelp av en venn, men helst ikke et familiemedlem, da dette ofte fører til konflikt. Skaff heller en annen nøytral person som kan engasjere, informerer Vogel.

Han legger til at man ikke burde utsette ryddingen og ta et skippertak en sjelden gang, men heller rydde jevnt og trutt.

Tenke sjæl

Vogel oppfordrer til kritisk vurdering når det gjelder anskaffelse og oppbevaring av ting og tang.

– Når du handler kan det være lurt å tenke seg om to ganger, og spørre seg selv: Er dette noe jeg trenger og har plass til?

Fagbøker, for eksempel, er noe man trenger når man er student, men som har en lei tendens til å spre seg utover. Det finnes imidlertid triks for hvordan man kan løse problemet.

– For å samle dem kan en se om det finnes PDF-versjoner tilgjengelig, da disse tar mindre plass og gjør organiseringen vesentlig lettere, sier Vogel.

Større ting som møbler kan distribueres vekk ved hjelp av flyttebyrå eller gode venner med bil, og selv om alt det praktiske er lagt til rette for god rydding kan ofte motivasjon stå i veien.

– Hyppige hybelbesøk er en god kur mot dette, legger Vogel til.