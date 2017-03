Femti nyanser fullstendige bomskudd

Fifty Shades aner ikke hvordan kvinnelig seksualitet fungerer. Resultatet blir mer som klassisk manneporno.

Da den første Fifty Shades-filmen kom ut, ble den av mange kritisert for å glorifisere et usunt forhold, samt vise et skadelig bilde av hvordan BDSM-sex foregår. Dette er derimot ikke det eneste problemet med filmens sexscener.

For mens både bøkene og filmene sikter seg inn på et kvinnelig publikum, viser filmen Fifty Shades Darker i løpet av nesten to timer kun et minimum av bar hud tilhørende en mann. Anastasia, derimot, filmes stadig vekk i en naken skikkelse.

Kameravinklene er også gjort fra mannens ståsted, rettet mot henne, en praksis som er vanlig i porno. Grunnen til at slik kameraføring er vanlig i denne sjangeren er at det er lettere for pornoens hovedmålgruppe, nemlig menn, å leve seg inn i handlingen.

Filmserien Twilight, hvis bøker Fifty Shades-seriens forfatter faktisk er inspirert av, har også vært under hardt vær. Likevel, om det er én ting Twilight fikser, så er det å vise mannlig (halv)nakenhet på en måte som appellerer til kvinner. Hva gjør så en slik kamera-vinkel og en så å si fullstendig mangel på mannlig nakenhet i en film som hevder å rette seg mot kvinner og kvinnelig heterofil seksualitet?

Ett svar kan være at konvensjonene i allerede eksisterende mykporno i så stor grad retter seg mot mannens seksualitet at det ikke har vært noe produsentene en gang har tenkt på. Kanskje vet rett og slett ingen i produksjonen hvordan kvinnelig seksualitet fungerer. Det er i så fall ufattelig sløvt av produsentene bak en spillefilm med et så stort budsjett å ikke engang gjøre litt grunnleggende research i filmens målgruppe.

Et annet svar kan være at produsentene også ønsker at Fifty Shades Darker skal appellere til de mennene som måtte slumpe til å befinne seg i kinosalen. Men når både bøkene og filmene før og etter lansering har rettet seg så sterkt inn på et kvinnelig publikum, og merchandisen i så stor grad har blitt latterliggjort av menn, virker dette veldig kontra- produktivt. Kvinner får ikke så mye ut av filmen som de kunne ha gjort, og de mennene som ville ha satt pris på disse aspektene, fremmedgjøres av filmens øvrige innhold.

I forsøket på å favne om alle, inkluderes ingen.