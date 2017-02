Ingen kan drepe viben til denne ferske og suksessfulle popartisten.

Sigrid Raabe fra Ålesund startet karrieren sin i oktober 2013, da hun bare var 16 år gammel. Hennes første singel «Sun» ble umiddelbart kåret til Ukas Urørt, og senere samme år slapp hun den elektroniske pop-låta «Two Fish», som ble anbefalt og listet på P3. I ettertid har 20-åringen blant annet spilt på flere store festivaler, og signert platekontrakt med Petroleum Records. For de som er ukjente med plateselskapet består det av flere store artister som Aurora, Ary og Kvelertak. Sigrid er ung og lovende, og på god vei oppover i en vellykket karriere.

Fredag 10. februar slapp Sigrid en singel som ble et enormt gjennombrudd. Låta jeg snakker om heter «Don’t Kill My Vibe», og fikk imponerende 500 000 avspillinger i løpet av de første 24 timene den lå ute. Til nå er tallet over tre ganger så høyt, og låta er for «rørt» til å være på NRK P3s Urørt. I forbindelse med singel­slippet var hun gjest hos BBC Radio 1 i Storbritannia, og fikk tittelen «hottest record in the world». Uansett om du liker metall, indie, klassisk eller folkemusikk – denne låta treffer deg nesten garantert. Om du er glad i god og moderne pop vil den sannsynligvis bli en av dine topp fem favoritter.

Det jeg digger med Sigrid er at hun klarer å skille seg ut i popverdenen. Som Arif sier i P3-programmet «Christine» virker det, på tross av alderen, som om hun har gjort dette hele livet, og levd og sett alt allerede. Både Arif og Margaret Berger har gitt henne mye skryt i sammenheng med den nye singelen, og har virkelig troa på henne. Berger kaller det «pop med mening», hvor en som virkelig vet hva pop skal være har snekret sammen en fantastisk hit. «Don’t Kill My Vibe» gir meg noe annet enn det jeg kvier meg for å høre i nåtidens poplåter – det vanlige, kjedelige droppet med den samme kjedelige vokalen, og de samme lydeffektene som gjerne går på repeat gjennom hele refrenget. Det er fortsatt moderne pop med alt det innebærer, men hun har klart å differensiere seg fra det vi hører hver eneste dag.

Sigrid mestrer både singer-songwriterstilen og den moderne popstilen. Gudene vet hvilke andre sjangre hun ville nailet hvis hun prøvde. Med sin klokkerene og utrolig kontrollerte stemme har hun lagt mitt og tusenvis av andres hjerter i bløt. Det er ikke hver dag ferske artister blir møtt med en slik umiddelbar suksess, og det er absolutt ikke uten grunn at dette har skjedd Sigrid. Etter hva jeg har hørt av popartisten til nå, kjenner jeg at jeg ønsker meg en mulighet til å kunne gi henne terningkast 7.