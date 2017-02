UKA-17 slipper sin aller første headliner

Seks år etter bandet sto på en UKEscene for første gang, kommer de tilbake – denne gangen som headliner.

UKEåret har starta, og UKA-17s første headliner er Highasakite, som spiller sin eneste konsert i Trøndelag i 2017 den 12. oktober. Det blir avslutningen på Camp Echo-turneen.

– Vi er utrolig stolte av å kunne fortelle at et av Norges største band kommer til UKA-17. Med Highasakite sin enorme produksjon kommer det til å bli en helt spesiell stemning i teltet, skriver konsernsjef for UKA-17 Herman Bjørn Amundsen i en pressemelding.

Både Camp Echo (2016) og Silent Treatment (2014) sanket Spellemannprisen «Årets popgruppe». Silent Treatment slo alle rekorder, og lå i 120 uker på VG-lista topp 40. Dessuten har bandet spilt for flere hundre millioner TV-seere under Nobels Fredspriskonsert.

– I fjor solgte Highasakite ut 2000 billetter på Samfundet på fire minutter, så nå er studentenes største scene det naturlige steget videre, sier Amundsen.

Foto: Nora Rydne Slippet ble annonsert på Gløshaugen i form av en åpning av en rød dør. Det ble delt ut to gratisbilletter til de frammøtte studentene ved hjelp av en løvblåser.

Ingrid Helene Håvik (vokal), Trond Bersu (trommer), Øystein Skar (synth), Marte Eberson (synth) og Kristoffer Lo (gitar, perkusjon og flugabone), har alle sterk tilhørighet til Trondheim som kulturby. Flertallet har studert ved Jazzlinja på NTNU.

– Hva kunne egentlig passet bedre enn å avslutte Camp Echo-turneen under UKA? Å komme til Trondheim er alltid litt som å komme hjem, sier bandet.

Å se bandet som har vokst fra Knaus i 2011, Storsalen i 2014 og 2016, og nå i Dødens dal i 2017, kommer til å bli en opplevelse. Billettene slippes allerede i morgen, torsdag.

Her kan du høre Highasakites siste album, som førte til at bandet ble kåra «Årets popgruppe» under Spellemannprisen 2017: