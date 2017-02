Dårlig planlagt døravsløring

KOMMENTAR: Vår journalist er fornøyd med UKAs første artistslipp. Selve avsløringen ble derimot litt komisk.

UKA har hatt en rød dør stående utenfor Hangaren på Gløshaugen, midt i allfarvei. Den var merket med datoen 22.02 og en nedtelling. Mange tilskuere dukket opp ved nedtellingens slutt for å se hva som kunne befinne seg bak døra.

Litt før klokka 12.00 har en god del studenter samlet seg. Ukesjef Martin Næss står med sitt entourage ved døra, klare for den store avsløringen. Ingen av de oppmøtte vet hva de har i vente.

Med tre minutter igjen av nedtellingen bestemmer jeg meg, den gravende journalist, for å sjekke facebookarrangementet for døråpninga og se om den hinter til hva som skal skje. Når jeg går inn på eventen, blir jeg derimot møtt med en helt annen arrangementtekst. Den begynner nå med “Highasakite til UKA-17!”. Slik har altså UKA avslørt hva den store avdukingen er, tre minutter før de som står på Gløs får vite det. Ett minutt senere endrer de også navnet på eventen, noe alle som har trykka enten «Interessert» eller «Skal» på arrangementet får en notifikasjon om. Altså står store deler av publikum og vet hva slippet er, mens det fremdeles er to minutter igjen til døra åpnes.

Foto: Lasse Georg Tønnessen Utdelingen av gratisbilletter ble avviklet med løvblåser.

Når nedtellingen omsider når null, tar det godt og vel noen sekunder med panikkslagent uttrykk hos UKAs representanter før det skjer noe. Omsider dukker en liten gjeng opp, kledd i rød trikot og svøpt i UKA-kapper. De har med seg en boombox, som man skulle tro de hadde sjekka at de hadde fått kobla musikken til mens de venta i skjul. Det virker nemlig ikke sånn. De somler litt før de får på litt for lav lyd, som avslører at det er Highasakite som kommer.

Det virkelig kleine inntreffer når de åpner døra og avslører en boks med konfetti, samt to gratisbilletter til konserten. Disse skal spres ut over publikum ved hjelp av en løvblåser. Dette har de kanskje ikke prøvd ut på forhånd. Billettene flyr en halv meter fram sammen med konfettien, og de fremste går og forsyner seg.

Bra slipp, for all del. Døra derimot, det var kleine greier. Men hey, de fikk i det minste oppmerksomheten til studentene, til tross for at døråpninga var en skuffende, dog morsom, affære.