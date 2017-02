En kuriositet få mestrer

Studentlekenes kanskje særeste gren, innendørs orientering, ble gjennomført i gangene på Dragvoll.

Resultater, innendørs orientering Damer: Marte Hoff Haugen, NTNUI (10:38) Marta Ulvensøen, NTNUI (10:40) Aurora Fossøy, NTNUI (11:25) Madeleine Heiberg, NTNUI (11:40) Solveig Blandkjenn, NTNUI (11:59) Herrer: Brynjar Larssen Bakken, NTNUI (8:28) Kristian Joten Andresen, NTNUI (8:48) Vegard Joten Andersen, NTNUI (9:57) Simen Aamodt, NTNUI (10:19) Jakob Kalvig Skogan, NTNUI (10:22)

To år etter TV2-profil Henrik Elvestad prøvde seg som innendørs o-løper i SL 2015, var det igjen duket for lekenes kanskje særeste gren. Et bygg der selv femteårsstudenter har problemer med å finne fram til forelesningsssaler, huser idretten teknisk ansvarlig karaktriserer som «en kuriositet».

– Dette er et lavterskelarrangement som er en del av SL-trippelen. Her har vi skiløpere og roere blant deltakere. En del av de påmeldte ønsker bare å gjøre noe morsomt og utenom det vanlige, forteller teknisk ansvarlig Jonas Klausen Espedal.

Innendørsorientering er en idrett som også også praktiseres hos söta bror. Stockholm Indoor Cup er et innendørs orienteringsløp som har blitt arrangert siden 2013. I år var tidligere verdensmester i stafettorientering Gustav Bergman en av nesten 800 deltakere.

Hva gjør innendørsorientering spesielt?

– Et strekk mellom to poster går kanskje over hele kartet, men posten kan vise seg å egentlig bare være en etasje og rett over deg. Eller motsatt: Et strekk kan være 3 cm på kartet, men man må gjennom hele bygget og ned to etasjer, forklarer Espedal.

Knekke koden

Innendørsorientering er en idrett få, om noen, trener til, og enda færre mestrer.

– I innendørsorientering må man «knekke koden» for hvordan man må tenke mellom de ulike etasjene. Når man får en oversikt som det, kan man plutselig løpe veldig fort. Det gøyale med dette er at nesten ingen får en slik oversikt.

Espedal forteller at forutsetningene for å gjøre det bra i innendørsorientering er like for både skiløpere, roere og orienteringsløpere, som er de representerte idrettene under arrangementet.

– Innendørsorientering er omtrent like relevant til orientering som om skigruppa hadde invitert til et klassisk skirenn bare uten staver. Det er morsom og noe annet en vanlig langrenn, men det er ikke gitt at en langrennsløper får det mye bedre til enn en løper.

Noe kjendis-trekkplaster er ikke påmeldt til årets arrangement som taler 37 deltakere fordelt mellom dame og herre-klasse. – Dessverre har deltakertallet gått ned siden 2015, forteller Espedal skuffet.

Hodelykt og badedrakt

Fra observasjonspost ved kantina ble det overhørt bannskap fra flere forvirrede deltakere. Konkurranseinstinktet var tydelig i akt fra de fleste deltakerne, med tung pust og faste blikk. Selv deltakere som tilsynelatende var med for gøy, blant annet med badedrakt fra 60-tallet og badebukse fra nyere årstall, virket innbitte. Deltakerne i NTNUI-overdel virket som de satset hardest. Flere stilte med hodelykt i Dragvolls kveldsmørke ganger.

Vinneren i kvinneklassen, Marte Hoff Hagen studerer elektronikk og elektronisk systemdesign på Gløshaugen og representerer NTNUI. Vinnertiden var 10:38.

– Jeg har forberedt med ved å se gamle kart og løp her i fjor. Jeg gjorde ingen store feil og tok det rolig gjennom hele løpet.

Hoff Hagen synes innendørsorientering er noe helt annet enn normal orientering, som hun ellers løper. Spesielt dette med at løpet foregår over forskjellige plan er en utfordring mener hun.

– Kartet er helt forskjellig fra vanlig så man må tenke på en annen måte, men jeg synes det er veldig gøy, forteller hun lykkelig etter triumfen.

Vegard Blomseth Johnsen (25) kom på sjetteplass i herreklassen. Han mener at det kunne gått bedre.

– Det er å finne de riktige trappene som er cluet her. De fikk jeg ikke til hver gang, slår Johnsen fast.

Han innrømmer å ha sett på kartet på forhånd, dog kanskje ikke godt nok. Johnsen påpeker at det er tredje gang han er på Dragvoll i det hele tatt.

– Jeg regner med at de som var på pallen i dag går på Dragvoll ja, sier Johnsen og ler.