Lanserer kurs for ensomme

— Vi har ikke hatt nok fokus på ensomhet, sier Marianne Karlsen i Sit Råd.

For et par uker siden skrev dusken.no om den usynlige ensomheten. Sit Råd arrangerer mange forskjellige kurs, men ingen av dem handler om ensomhet i seg selv. Nå ønsker de å sette det høyere på agendaen.

Marianne Karlsen i Sit Råd tror grunnen til at de ikke har hatt lignende kurs før er at det kan være stigmatiserende å kalle noen for ensomme.

– Vi vurderte å gi kursene et annet navn, men kom fram til at vi ville kalle en spade for en spade. På den måten håper vi å alminneliggjøre det. Jeg tror det kan bety mye å høre at man ikke er alene.

Helsesøster og Studentprestene

Sit-kursene arrangeres ikke før til høsten, men det er flere andre tilbud Trondheimsstudenter kan benytte seg av før det. Marianne Karlsen anbefaler å ta kontakt med helsesøster på campus.

– Det er ikke nødvendig å bestille time, og man får tilbud om samtale innen et par dager.

Hun anbefaler også å snakke med Studentprestene i Trondheim. De tilbyr samtaler til alle som ønsker noen å snakke med, uavhengig av tro og livssyn. I tillegg arrangerer de en onsdag i måneden «Friends and Food». Det er en middag for både norske og internasjonale studenter. Man melder seg på ved å sende en mail til ff-booking@studentprest.ntnu.no.

Hun håper at studenter som ofte føler seg ensomme tar tak i problemet.

– Gjør noe med det!