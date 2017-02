Fristen nærmer seg

Tenker du å dra på utveksling? Søknadsfristen for utenlandsstudier går ut 1.mars.

Mange studenter er for tiden midt i en eksamensperiode eller jobber med bachelor- og masteroppgaver, dette kan blant mange føre til at man glemmer slike frister.

– Jeg har ingen formening om det kan være lett å glemme, men det kommer en del søknader rett før fristen, sier Nina Moxnes ved internasjonalt institutt.

For de som ønsker å søke, men enda ikke har gjort det, tipset Moxnes om å bruke innsida og oppskriften som står der når man klikker seg inn på utenlandsstudier.

Nå er det bare fem dager igjen til søknadsfristen for utveksling i høstsemesteret går ut den 1.mars. Søknadsfristen for vårsemesteret 2018 går ut den 15.september, noe som fortsatt gir god tid til de som ønsker å søke til neste år.

Det er også greit å merke seg fristene for universiteter i Asia, USA og Canada som faller utenom de generelle søknadsfristene. På innsida.ntnu.no ligger det en oversikt over alle fristene for utenlandsstudier.