Vurderer automatisk begrunnelse

Studenttinget NTNU diskuterer om det bør innføres en prøveordning på automatisk begrunnelse på eksamenskarakter.

På lærerutdanningen ved UiO har de hatt en prøveordning på automatisk begrunnelse på eksamenskarakter siden 2014 som er blitt fastsatt etter gode resultater. Nå diskuterer Studenttinget hvorvidt det også bør innføres ved NTNU.

På Studenttingets møte den 23. februar ble det framhevet at hensikten med en slik prøveordning er å finne ut om det faktisk effektiviserer eller blir et større problem. Ordningen vil først og fremst kreve store administrative ressurser og det kan i verste fall føre til høye kostnader på et prosjekt som ikke er levedyktig. Diskusjonen om automatisk begrunnelse på eksamenskarakter ble avsluttet med en votering om hvorvidt saken bør behandles videre av Arbeidsutvalget. Det var en solid for flertall som vant voteringen.

Når det kommer til spørsmålet om hvilket emner man skal ha prøveordning på, er det stor enighet blant representantene på Studenttinget at størrelsen på emner er en viktig faktor. Det er noen fag man har større nytte av det, som for eksempel emner man har første året.

Unødvendig bruk av ressurser

Noen av Studenttingets representanter stiller seg skeptiske til ordningen særlig når det gjelder kvaliteten på tilbakemeldinger og ressursbruken.

– Jeg syns det er unødvendig bruk av ressurser, ved å tvinge NTNU om å gjøre rutiner, vi bør heller satse på nye vurderingsmetoder som gir tilbakemeldinger i løpet av semesteret og generelt lage bedre vurderingsformer sier Bendik Deraas.

Andre var ikke fullt så skeptiske til forslaget.

– Det er for tidlig å si hva vi kan vektlegge og hvordan prøveordningen skal fungere. Det er ikke sagt at dette bør være på alle eksamener men at vi ønsker å avdekke styrker og svakheter ved ordningen. Det er for tidlig å skyte ned ideen før vi har prøvd, sier Benjamin Gjermstad.

Gjermstad trakk også fram læringsutbyttet som en positiv side med denne type ordning.

– En slik prøveordning er en form for formativ vurdering, en vurdering for læring. Studenter skal kunne lære noe av den begrunnelsen som de får av sensor. Dermed blir det lettere å avgjøre om man skal klage eller ikke poengterer Gjermstad.