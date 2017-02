– Fornøyd, så lenge vi får være med på gallaen

Etter at NHHI Basketjenter hadde hatt et lite overtak fra starten av, våknet NTNUI Noobs. Sluttspurten kom imidlertid for seint.

NHHI Basketjenter - NTNUI Noobs 28-20.

Laget med tilnavnet som tilsier at de er nybegynnere var ikke levnet de beste sjansene mot handelsjentene fra Bergen. Kampen startet noe sjansefattig og ineffektivitet foran kurva var passende stikkord. Etter hvert så man hvorfor bergenserne hadde favorittstempel. Der Noobs til og med sleit med å treffe, selv på straffe, var NHHI så effektive de trengte å være for å lede fortjent til pause.

– Litt mer gira utover i kampen

Etter pausen skjerpa Noobs-jentene seg og kjempet seg tilbake i kampen. På et tidspunkt var de på skuddhold, og NHHI-jentene måtte opp et par hakk for å riste dem av seg.

– Vi har en tendens til å være litt slappe i begynnelsen, men henter oss inn i andre omgang, forteller Noobs-spiller Pia Jensen. Da bruker det dessverre å være litt for sent, legger hun til. Laget består kun av spillere som aldri har spilt basketball, før de begynte i NTNUI. Noen stor målsetting har det ikke vært.

– Vi hadde litt lyst til å slå Kittens, som er tredjelaget vårt. Dessverre hadde de lånt spillere fra andrelaget Chickens, så det gikk ikke, sier Jensen. Noobs har tapt alle kampene sine, men for et lag som bare spiller for gøy gjør ikke det så mye. Jensen forteller at jentene er fornøyde så lenge de får være med på SL-gallaen.

– Stress å bytte hall

Hilde Karin Grasdal på NHHI Basketjenter er fornøyd med kampen. Nivået på laget er noe ujevnt, så hvem som er på banen til enhver tid har litt å si.

– Jeg synes kampen gikk ganske bra egentlig. Vi er ganske slitne etter to dager med spilling, men klarer å holde forsvaret bra. Litt flere returer skulle vi hatt, men jeg synes det gikk fint, sier Grasdal.

Hun forteller at laget har byttet hall begge dagene mellom Munkvollhallen og Idrettsbygget på Gløshaugen. I tillegg har det vært noe tull med sekretariatet. Ellers er hun veldig fornøyd med arrangementet.

– Vi hadde som mål å gjøre så godt vi kunne, og kanskje kjempe om en medalje. Vi har hatt litt få treninger sammen før SL i forhold til det vi burde hatt, men jeg synes det har gått greit, slår Grasdal fast.

NHHI Basketjenter er nå klare for semifinale mot OSI, mens NTNUI Noobs er ferdigspilt for i år og trenger ikke å holde tilbake noe på festlighetene som byr seg utover kvelden.