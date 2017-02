Gutta i boksershorts til bronsefinale

Etter å ha hatt ledelsen, greide ikke Gehovaz å stå imot presset fra tromsøværingene, som ville mest mot slutten.

Semifinale, Tromsø SI - NTNUI Gehovaz 46-40.

Kampen starter med en periode hvor det ikke er godt å si hvem som vil trekke det lengste strået til slutt. Stillingskrig er nok det mest riktige begrepet å bruke. Spillerne er tent på en annen måte enn i tidligere kamper. Blant publikum er det til og med antydninger til heiarop. Ingen tvil om at turneringen har nådd semifinalene.

Tromsø var tydelig frustrerte da de tok timeout på 26-19 i andre periode. I tredje periode tok Tromsø mer og mer innpå. De ga seg ikke før de var foran. Kampen fortsatte å være spennende helt til slutten, men da Gehovaz var inneffektive foran kurva og ga bort mange unødvendige baller, benyttet Tromsø seg av muligheten og dro seieren i land.

Psyker ut motstandere med boksershorts

– Det var litt rare dommeravgjørelser, men i bunn og grunn taper vi fordi vi gir bort ballen alt for mye, forteller Jonathan Linnestad fra NTNUI Gehovaz. Han legger til at selv om de synes det er kjipt, så nådde de målsettingen om semifinale og gleder seg til fest i kveld.

– Bronsefinalen er jo ikke før klokka 12, så vi kommer ikke til å holde igjen i kveld, sier Linnestad og ler.

Laget hans utspringer fra NTNUI Geezez, som er NTNUIs andrelag. De har også noen spillere som kommer fra Nerds, førstelaget. Det kreative navnet var det Eirik Haaland på laget som kom på.

– Navnet er jo i samme stil som Geezez, der navnet både betyr Jesus og gjess. Gehovaz er inspirert av det, forteller Haaland.

– Jesus himself, humrer Linnestad og drar i Haalands Jesus-inspirerte skjegg.

Som om ikke navnet var kreativt, har laget i tillegg valgt å stille i løse boksershorts i kampene sine, for å skille seg litt ekstra ut.

– Det er egentlig bare for lættis, sier Linnestad på spørsmål om hvorfor de har valgt dette uortodokse plagget som en naturlig del av kampantrekket.

Gehovaz’ Erling Vånge tror nok kanskje at boksershortsen har gitt dem et lite ess i ermet.

– Det kan helt klart være med på å psyke ut motstanderne, så sånn sett kan vi gi litt av æren til at vi har kommet så langt til boksershortsene, forteller Vånge.

Han legger til at svetteflekkene som kan oppstå bakpå boksershortser under fysisk anstrengelse er hovedgrunnen til utpsykingen.

– Vi har lyst til å vinne denne turneringa

Tromsøs lag er fornøyd med å ha tatt seg helt til finalen. Akkurat i denne kampen hadde de litt ekstra motivasjon til å ta seieren.

– Vi tapte mot samme lag med to poeng under SL hjemme i Tromsø i fjor, så vi ville ha revansje, forteller lagets spillende lagleder Lars Hasselberg Petersen.

Han slår fast at laget i år også har fått inn forsterkninger til SL.

– Vi tar ut den beste spilleren deres når vi forsvarer oss. Der har du mye av grunnen til at vi vinner i dag. Jeg tror nok også at vi ga jernet litt mer enn dem. Kampene har vist at de som jobber mest, vinner, slår Petersen fast.

I motsetning til Gehovaz tenker Tromsø å legge seg noe tidligere i kveld. Laglederen slår fast at muligheten til å ta med seg det edleste SL-metallet ikke skal gå fra dem.

– Jeg har to sølvmedaljer i SL fra før, så nå har vi lyst til å vinne, forteller han.

Tromsø møter storfavorittene NTNUI Nerds til finale kl. 14 søndag på Idrettsbygget ved Gløshaugen.