Nordnorsk basket-gull

Etter to strake SL-sølv, var Tromsø mest sultne da herreturneringa i basketball skulle avgjøres.

Finale lørdag 25. februar: NTNUI Nerds - Tromsø SI 39-48.

Man kunne merke at det var en finale som ble spilt i Idrettsbygget, lørdag. Andre lag fra de to finaleklubbene sto på og backet guttene sine fra sidelinja, og rammen var upåklagelig. Og publikum fikk absolutt betalt for sitt engasjement. Hjemmelaget NTNUI Nerds var favoritter før kampen, men de seiersvante nerdene skulle få bryne seg på et lag som var lei av å være en evig toer.

– Litt for spennende

Tromsøs Øystein Fredriksen Skogvold føler laget traff på det meste lørdag.

– Det er ikke ofte at jeg er så heit som i dag. Jeg traff på nesten alle skuddene mine. Vi følte vi hadde grei kontroll fra start. Vi holdt på å falle mot slutten, men vi tok en timeout når Nerds tok innpå, og fiksa det, sier Skogvold fornøyd.

Selv om kampen var tett og jevn, hadde Tromsø et lite overtak fra starten av. De leverte ikke en toppkamp i angrep, men defensivt var de veldig sterke. Nerds satte under ti poeng i hver periode, noe Tromsøs spillende lagleder Lars Hasselberg Petersen var særdeles fornøyd med.

– Vi spiller utrolig bra i forsvar i dag og det har vi egentlig gjort i hele mesterskapet. Det er derfor vi vinner kampen, slår Petersen fast.

Han syntes imidlertid at det ble litt for spennende i siste periode, hvor Nerds for alvor kom tilbake i kampen.

– Man ser jo for seg at det kan glippe der og da, men vi var taktisk smarte og hadde spart en time-out. Hodene fikk seg en «reset» og vi dro i land seieren, forteller en glad Petersen.

– Ikke sultne nok

Det var en slukøret gjeng som måtte innse at SL-gullet glapp i år. Lagleder Martin Petersen for NTNUI Nerds erkjenner at det var for mange detaljer som ikke stemte i finalekampen.

– Det gikk ganske ræva egentlig. Vi spilte jevnt en stund, men bomma mye og er ikke bra nok i forsvar, så da klarte vi ikke å ta innpå ledelsen, forteller Petersen.

– Vi er for dårlige fra starten av. Noen perioder er vi gode og gjør mye riktig, men sett under ett er det for mange detaljer vi gjør for dårlig, legger kaptein Anders Engen til.

For et lag som er vant til å vinne, er ikke dette en situasjon de opplever alt for ofte. Laglederen mener at den psykiske innstillingen før en slik kamp er viktig.

– Jeg føler at vi har vunnet det meste og gjort det veldig bra, så vi var ikke akkurat underdogs i dag. Det kan godt hende det har gjort noe med psyken vår, erkjenner Petersen.

Han legger til at de ikke var sultne nok i dag. Engen nikker og er enig.

Nå er de innstilt på at det står mye knallhardt arbeid foran dem, for å være i stand til å heve seg etter den skuffende finalen.

– Vi må bli bedre og mer seriøse på treninger. Der må nok en holdningsendring til. Vi må pushe hverandre mer, sier Engen, og legger til at det kanskje har vært litt for mye «kosebasket», og at de må skjerpe seg framover.

Klare for Europa

Tromsø er som vinnere av SL klare for det europeiske studentmesterskapet i basketball som arrangeres i Miskolc i Ungarn til sommeren. Tromsøs lagleder forteller at det er en surrealistisk følelse at de nå skal representere Norge i Europa.

– Akkurat nå må vi bare få satt hodene våre i system etter denne seieren. Så får vi bare se hvem som er interessert i å være med. Vi er tross alt studenter, så det er ikke alle som er her når semesteret er over, forteller han, men poengterer at de har veldig lyst til å være med.

Sjansene til å gjøre det bra i Europa, tror han imidlertid er dårlige.

– Vi må jo være såpass realistiske og innse at basketball ikke er spesielt stort i Norge. Men, uansett hvor liten nasjon man er, så er det viktig å bare være representert i Europa. Det hadde vært utrolig gøy, sier Petersen og smiler.