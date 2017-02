Radio Revolt - ny musikk på spillelistene

Musikkredaksjonen serverer deg fem flotte norske låter, pluss en utenlandsk godbit, i ukas spillelisteoppdatering.

Iffy Orbit - «Let It Go»

Etter noen år med stillhet er Iffy Orbit tilbake, og dæven så deilig det er. «Let It Go» er en herlig og velprodusert indiepop-perle, som nikker i retning Tame Impala og plata Currents. Det er dansbart, drømmende og rocka på samme tid. Velkommen tilbake Iffy Orbit, vi gleder oss masse til det kommende albumet. – Katrine Andresen

kathinka - «Peace and Love»

Den bergensbaserte kvartetten kathinka består av vokalist Annette Kathinka Servan, trommis Kim Åge Furuhaug, gitarist Richard Myklebust og bassist Morten Cederberg. Bandet høstet lovord i 2010, og spilte på Bylarm samme år. Foruten Furuhaug består bandet av de samme medlemmene som for sju år siden. Den eminente trommisen som nå har sluttet seg til kathinka, spiller også trommer for Bloody Beach. I tillegg har han bidratt på utgivelser til Aurora, Lars Vaular og Datarock. Kathinka anno 2017 er svevende, psykedelisk og Radiohead-aktig i sitt musikalske landskap. – Trym Kjøs

Eternity Forever - «Fantasy»

Nyoppstartet amerikansk «supergroup», med Kurt Travis i spissen (Ex - Dance Gavin Dance) og Brandon Ewing (Ex - Chon). Første singel fra et album som ryktes skal komme i løpet av våren. Funky disco-rock med en innsprøytning av jazz-akkorder får de fleste til å riste litt på dansefoten. Dette er en lettlikelig og catchy sak på tre og et halvt minutt. Ser ut som undergrunnen i USA også har fått med seg at en bølge av neo-80-tallsmusikk og disco for fullt er på vei tilbake i rampelyset. – Jonas Vassli

Hajk - «Nothing Left to Say»

Etter en håndfull henrivende singler har det norske bandet Hajk endelig sluppet plate! Det andre sporet «Nothing Left to Say» er et deilig innslag med en saftig, funky basslinje, mjuk vokal og synth som får deg til å svinge med hoftene og riste på dansefoten! Arrangementet er upåklagelig, og en kan bare glede seg til konserten på Klubben 27. april. – Tiril Hognestad

Mats Wawa – «Smoke On the Water»

Det er kanskje kritthvitt og kaldt ute i Trondheim nå, men denne låta gir meg sommer, grønt gress og sol. Tittelen «Smoke On the Water» assosieres vel først og fremst med et helt annet band. De to låtene har ikke mye til felles, utenom noen sykt digge gitarriff. Mats Wawa er snart klare med sin første fullengder, og vi forventer gode vibber over hele linja. – Katrine Andresen

Dunderhonning - «N3 Lunin»

Harstadværingene i Dunderhonning er klar for sitt fjerde album siden debuten i 2007. «N3 Lunin» er bandets andre singel fra det kommende albumet Gå. Angivelig henviser tittelen på en komet som passerte jorda for omlag åtte år siden. For ikke å forsvinne helt på David Bowies «Space Oddity»-sti her, er den kun to minutter lange låta jordnær og skarp. Låtas driv finner vi i den til tider elektroniske sounden, samt i vokalist Ståle Fossheims nordnorske rockerøst. Rock på morsmålet er alltid gøy når det bærer preg av skikkelig arbeid. – Trym Kjøs

Sjekk ut spillelista her: