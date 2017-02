Bli kjent med lederkandidatene

1. mars skal det velges en ny Samfundetleder i Storsalen. Vi har tatt en prat med de forhåndsmeldte kandidatene, Tale Bærland og Fredrik Hanserud.

Samfundetlederens oppgaver: Representere Huset utad.

Være observator i Studenttinget.

Lede resten av Styret.

Fungere som ordstyrer under Samfundsmøtene.

Utforme Samfundet sin politiske profil gjennom debatt og Samfundsmøtene.

Snakke på vegne av Studentersamfundets medlemmer i Finansstyret.

Onsdag 1. mars er det ledervalg i Storsalen. Samfundets medlemmer skal velge sin nye leder, som skal innta rollen fra 17. mai. Vi har tatt en prat med de to forhåndspåmeldte kandidatene som ønsker å ta over pallen etter nåværende leder Gabriel Qvigstad.

Vi møter kandidatene i Edgar på Samfundet.

– Samfundet drives av studenter, på frivillig basis. Hva er ditt kjennskap til Samfundet og til studentfrivillighet?

Fredrik: – Jeg har jobbet på Samfundet siden våren 2014, i Klubbstyret. Jeg har også erfaring med frivillighet fra UKA og arbeid med revy i linjeforeninga.

Tale: – Jeg har vært med i ISFiT i 2013 og 2017. Jeg ble tatt opp i Markedsføringsgjengen høsten 2013. Der har jeg vært redaksjonssjef og gjengsjef. Nå er jeg aktiv funkepang i MG.

– Hvorfor har du lyst til å bli ny leder av Samfundet?

Fredrik: – Jeg har innmari lyst til å bli ny leder av Samfundet fordi det virker som en utrolig kul jobb, som er gøy og givende. Jeg tror også den kan være veldig lærerik.

Tale: – Jeg vil søke fordi jeg gjerne vil gjøre mer. Jeg vil bruke min erfaring og bruke det jeg har lært til å gi folk den samme opplevelsen jeg har fått av Samfundet.

– Hva kan akkurat du bidra med i rollen som Samfundetleder?

Fredrik: – Jeg har vært med i de arrangerende gjengene, og sett hvordan Huset drives som utested og kulturhus. Siden har jeg blitt stadig mer interessert i hvordan Samfundet drives som organisasjon, og hvordan den vises fram i Storsalen. Jeg liker utviklingen jeg har sett de seneste årene med flere Samfundsmøter, og det voksende engasjementet. Jeg er opptatt av politikk og debatt.

Tale:– Jeg har mye erfaring med det interne og selve driften av Huset. Samtidig var jeg på Samfundet i to år uten å jobbe der, så jeg har sett hvordan Samfundet er for de fleste medlemmene. Og det er kanskje de Styret må passe litt ekstra på.

– En viktig oppgave som leder av Samfundet er å videreføre Husets politiske profil. Hvordan vil du gjøre det?

Fredrik:– Vi må ha flere Samfundsmøter og debatter med interessante temaer, og vi må være en stemme for studentene og vise at det nytter å bry seg om politikk. For eksempel har vi muligheten til å fremme resolusjoner. Det er viktig, ettersom vi tross alt er en organisasjon med 12 000 medlemmer. Vi kan ta opp både globale spørsmål, som striden Samfundet hadde med Israel i høst, men også mer lokale spørsmål som Campusprosjektet. Selv om det er lenge til nytt campus tror jeg det er viktig at vi bryr oss.

Tale:– Ha flere onsdagsdebatter med lokale saker, mens Samfundsmøtene bør reserveres til de store temaene. Vi må fortsette å vedta resolusjoner.

– Apropos resolusjoner, medlemmene av Samfundet kan være med på å vedta resolusjoner kun ved å møte opp på Samfundsmøter i Storsalen. Hvordan vil du engasjere medlemmene til å delta mer på Samfundet?

Fredrik:– Vi må vise folk at det nytter å møte opp og diskutere, og at vi kan få dem til å formulere egne meninger og ytringer. Vi må være synlige, og få folk til å tenke: «Det er et interessant tema, det vil jeg vite mer om.»

Tale:– Det er et problem at resolusjonene vedtas på slutten av Samfundsmøtene idet folk går. Vi kan derfor ha fem på gata, og høre hva folk mener om de ulike temaene. Slik får vi vite om det er noe som engasjerer. Vi kan også opplyse mer om hva vi skal ta opp. I tillegg kan vi tilrettelegge bedre for de internasjonale studentene, og gjøre informasjon lettere tilgjengelig. Vi kan tekste Samfundsmøtene, og ha en mer kontinuerlig oversettelse av hjemmesida.

– Hva tenker du om kulturprogrammet til Samfundet?

Fredrik:– Det er jo ikke i så stor grad lederen og Styret sin oppgave. Jeg har ikke noen store planer om å legge meg opp i det de som arrangerer kultur på Huset gjør. Det gjør de en god jobb med.

Tale:– Kulturprogrammet har vært sterkt de siste årene. Vi er en anerkjent scene i byen, og har mange bra konserter med mange besøkende. Ofte er det ikke bare medlemmer som kommer. Jeg synes godt vi kan jobbe med å gjøre festmøtene litt festligere. De har vært ganske seriøse i det siste.

– Hva har du lært av å jobbe på Samfundet, som du kan ta med videre i rollen som leder av Huset?

Fredrik: – I Klubbstyret har jeg lært mye om folk, og da om mye forskjellige folk med ulike bakgrunner og meninger. Det gjelder alle jeg har møtt på Samfundet. Jeg kommer fra et mye mer homogent miljø på studiet, og har dermed lært å samarbeide med og blitt god venn med folk jeg kanskje tidligere hadde sett litt skjevt på. Jeg har kommet ut av en boble og rett og slett blitt et bedre menneske. Jeg har lært mye om folk og mye om meg sjæl, og det er verdifullt.

Tale: – Fra Markedsføringsgjengen har jeg erfaring med å nå ut til folk. Jeg har også ledererfaring, som gjengsjef i MG, redaksjonssjef i MG, og som nestleder i kommunikasjonsseksjonen til ISFiT

– Hvilke gode egenskaper har du som kan være nyttig i rollen som leder?

Fredrik: – Jeg har mye selvinnsikt, og er flink til å lytte. Det tror jeg vil være viktig i kommunikasjon med både Huset og Styret. Videre er jeg en blid og omgjengelig type, og jeg er flink til å formulere meg. Jeg sier ting rett som det er, med enkel og direkte kommunikasjon. Det blir ikke noe tåkeprat med meg som leder.

Tale: – Jeg kommer til å bli en demokratisk leder. Jeg er flink til å lytte til andres meninger og ideer. Det tror jeg kan lønne seg i kommunikasjon med Styret. Jeg er også organisatorisk, og er flink til å holde oversikt. Samtidig kan jeg gjerne gi bort ansvar og gi andre motivasjon på den måten. I tillegg er jeg glad i å ha det gøy!

– Hva tenker du om selve valget som foregår nå på onsdag?

Fredrik: – Akkurat nå er jeg ganske nervøs fordi jeg skal stå foran x antall mennesker og bli grilla ganske heftig. Jeg har sett fra tidligere ledervalg at Storsalen kan være ganske nådeløse. Jeg håper likevel jeg vil lære mer om vervet av spørsmålsrunden.

Tale:– Det blir veldig spennende! Jeg gruer meg litt til å stå foran så mange i rommet, men samtidig gleder jeg meg fordi jeg håper jeg takler det. Jeg gruer meg litt til å bli sliten etterpå, jeg har hørt at det er tilfellet ved tidligere ledervalg.

– Har du noen strategi for å vinne velgernes stemmer før og under valget?

Fredrik: – Nei, jeg håper folk liker det jeg ønsker å gjøre, og jeg håper jeg klarer å svare fornuftig. Jeg liker ikke å smiske, jeg vil heller si ting rett ut og håpe på at folk setter pris på det.

Tale:– Jeg skal først og fremst bare være ærlig med alt. Det er fordi det må være et opplyst valg og folk må vite hva de får og hvem de stemmer på.

– Er det noen områder du ikke vil prioritere som leder av Samfundet?

Fredrik:– Det er ikke noe jeg kommer på akkurat nå, men det vil jo bli noen tøffe prioriteringer etter hvert. Jeg får ta det som det kommer.

Tale:– Det vil kunne komme perioder hvor vi i Styret har mye å jobbe med, og kan da komme til å måtte prioritere mellom fokusområdene vi har satt oss. Av de jeg har nevnt tidligere vil da kanskje det å nå ekstra ut til byen bli litt mindre prioritert i slike perioder. Fordi vi må fokusere på studentene først og fremst.

– Hva er det første du vil gjøre når du vinner eller taper på onsdag?

Fredrik:– Jeg kommer til å grine om jeg vinner... Nei, du må ikke ta med det! Men det blir vel en liten fest. Om jeg taper vil jeg først og fremst gratulere vinneren med seieren. Og så går livet videre.

Tale:– Poppe en sjampis og feire om jeg vinner! Om jeg taper skal jeg feire Fredrik Hanserud sin seier og kanskje drukne sorgene mine litt.

– Hvor lenge har du tenkt på å stille til valg som leder av Samfundet?

Fredrik:– Jeg var inne på tanken i fjor og i forfjor, men jeg slo det fra meg. Jeg tenkte at det kun var sånne flinke folk som gjorde det, men nå tenkte at jeg også kan være en sånn flink fyr. Jeg føler meg mer klar nå.

Tale: – Jeg tenkte i hvert fall på det i fjor vår, men ville prioritere et større verv i ISFiT. Jeg fikk ideen igjen i høst, og tenkte at det ville være gøy å stille, så om jeg ikke vinner, kommer jeg nok til å søke Styret.

– Hvordan skal Samfundet opptre i forhold til resten av byen?

Fredrik:– Jeg håper vi er et positivt bidrag til byen. Vi er en kulturscene med konserter og arrangementer, og vi har tidvis besøk fra øvrige generasjoner i byen.

Tale:– Jeg vil at Samfundet fremdeles skal ha en sterk rolle i byen. Og vi må ikke ta det for gitt at alle vet at vi arrangerer politiske debatter her. For eksempel skrev Adressa om den store debattbragden med Litteraturhuset i spissen. Vi kunne hatt stands i byen for å nå ut til de som ikke er på campus, få flere til å høre om oss, og bygge en sterk rolle i byen. Vi må delta i konkurransen om byen. Det er kanskje mer sannsynlig at de eldre kommer på onsdagsdebattene, på grunn av tidspunktet.

– Hva med å nå ut til andre campus enn Dragvoll og Gløshaugen?

Fredrik: – Jeg synes vi bør gjøre en innsats for å nå ut til samtlige studenter i byen på lik linje med Dragvoll og Gløshaugen.

Tale:– Det har vært mye fokus på Dragvoll og Gløshaugen, jeg har lyst til at vi også skal nå ut til de andre. Vi har nok ressurser, vi må bare bruke dem og MG er allerede i gang. Det handler om vilje.

– Med tanke på den politiske profilen – er det noe konkret tema du er opptatt av?

Fredrik:– Ikke noe veldig spesielt annet enn miljø og klima.

Tale:– Når det gjelder resolusjoner, er jeg svært opptatt av ulvedebatten og dyrevern. Generelt vil jeg gjerne få til en valgdebatt slik Samfundet hadde høsten 2015. I tillegg er jeg opptatt av miljø.

– Ønsker du å gjøre driften av Samfundet mer miljøvennlig?

Fredrik:– Dersom det er mulig, er jeg åpen for det.

Tale: – Det ville vært gull å i hvert fall få en pappcontainer utenfor.

– Hvordan vil du velge Styret?

Fredrik:– Jeg håper jeg finner noen som er enig i de verdiene og de visjonene jeg vil fronte, men at jeg også finner mange forskjellige folk med forskjellige meninger. Jeg håper at vi med en felles visjon vil finne spennende temaer å fronte.

Tale: – Jeg kommer til å satse på forskjellige typer mennesker. For eksempel noen som er sprudlende og liker å gi klemmer, fordi jeg av og til kan være litt streng og alvorlig.

– Helt til slutt: Hva tenker du om UKA og ISFiT og deres rolle på Samfundet?

Fredrik:– De er begge på sin måte svært viktige bidragsytere. UKA skaper et voldsomt engasjement og er en flott kulturfestival, samtidig som de at er en uvurderlig bidragsyter til den økonomiske driften av huset vårt. ISFiT setter viktige temaer på dagsordenen og bidrar til at folk kan lære og utvikle seg både i Trondheim og internasjonalt.

Tale:– Det er veldig viktig at vi har de. Isfit var jo nettopp og har tidligere ikke helt klart å omfavne Samfundet og få den tilhørigheten på Huset, men i år klarte de det. Det er viktig med det gode alibiet, få inn noe annet enn det vanlige programmet, og presentere fredsprisen. Og det er viktig å ha UKA, fordi det er en stor tradisjon og med spennende bookinger.

Oppsummering av kandidatene

Navn: Tale Bærland

25 år gammel.

Fra Mjøndalen.

Studerer Energi og Miljø på Gløshaugen.

– Jeg ønsker å satse på onsdagsdebattene, fremme den sterke rollen Samfundet har, og omfavne de internasjonale studentene. Når det gjelder det siste punktet, vil jeg snakke med gjengene og hva de kan gjøre bedre, se på deres rutiner og håpe at det er realistisk. Det er viktig at de internasjonale studentene får oppleve frivilligheten i Trondheim, og Samfundet er en viktig del av det.

Navn: Fredrik Hanserud

24 år gammel.

Fra Asker.

Studerer bygg og miljøteknikk ved NTNU.

– Studentersamfundet skal være en arena hvor studentene kan lære, vokse og utvikle seg som mennesker. Dette skal vi sørge for ved å legge til rette for diskusjon og debatt. Folk skal lære å forme og uttrykke meningene sine. -Samfundet skal være en stemme for Trondheims studenter. -Studentersamfundet skal fortsette å være det flaggskipet det er for frivilligheten.

Alle Samfundet-medlemmer kan stemme på kandidatene ved å møte opp i Storsalen under valget og ha med seg det røde medlemskortet. Om man selv ønsker å stille til leder er det mulig å melde sitt kandidatur helt fram til avstemmingen begynner.