Stormzy - Gang Signs & Prayers

Grimen blåser opp, og i øyet av stormen står Stormzy.

Den engelske grime-bølgen har begynt å krype oppover internasjonale kystlinjer. Det siste året har vi fått større kommersielle suksesser fra London og Birminghams undergrunn. Nevneverdige eksempler er Skepta med Konnichiwa og Wiley med Godfather. Etter blant annet opptredener på Roskilde- og Øya-festivalen i fjor slipper London-rapperen Stormzy nå sitt første fulle studioalbum, Gang Signs & Prayers.

Låtene veksler mellom å være harde grime-spor og gospel-aktig R&B, som er uvanlig å høre fra de ellers så tøffe Londongutta. Av de hardere sporene er det ett som virkelig står fram, «Big For Your Boots». Her leverer Stormzy linje etter linje om hvordan han er på toppen av spillet. Under har vi en klassisk grime-beat med nydelige vokal-samplinger. «Shut Up» er et disse-spor med sjel. Det er egentlig en studioversjon av en eldre låt, men nå perfeksjonert til å bli en banger.

Selv har jeg en del fordommer mot rappere som prøver seg på sang, men Stormzy bryter med disse på de roligere sangene. «21 Gun Salute», «Velvet/Jenny Francis» og sluttsporet «Lay Me Bare» viser at Stormzy henter inspirasjon fra flere andre sjangere. Grime-artistene kan ha en tendens til å bli noe repetitive, og at han kaster denne normen gjør musikken hans mer tilgjengelig for et større publikum.

Stormzy viser at han behersker både kraftfulle bars og myk sang med dypere tekster. Han trår selvsikkert fram for å dra sjangeren ut fra Englands slummer til resten av verden. Dette er en solid albumdebut. At han kaller seg kongen av grime i «Mr Skeng» blir derimot litt for skrytete. Tittelen tilhører etter min mening fortsatt mentoren Wiley. Den nye bølgen er likevel stappfull av prinser, og Stormzy stiller sterkt som en potensiell arvtaker til tronen.