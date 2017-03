Dette er den nye Samfundet-lederen

Tale Bærland ble valgt til den neste lederen av Studentersamfundet i Trondheim.

Tale Bærland fra Mjøndalen er den nye lederen av Samfundet. Bærland har vært med i ISFiT og er aktiv pang i Markedsføringsgjengen (MG). Hun ble valgt med 261 stemmer, mot Hanseruds 105, med 13 blanke. Hun vant dermed med 68,9 prosent av stemmene.

Etter valget var Bærland klar til å feire med gode venner.

– Akkurat nå er jeg helt død i hodet, men jeg er skikkelig glad og gleder meg til alt, sa hun rett etter seieren.

Under åpningsapellen ga Bærland uttrykk for ønsket om å satse på de internasjonale studentene.

– Jeg vil se på hva Styret kan gjøre. Jeg synes vi kan tekste Samfundsmøter og onsdagsdebatter. Jeg vil også høre med MG og de andre gjengene om hvordan informasjon kommer ut fra Samfundet på engelsk.

I tillegg til internasjonale studenter var Samfundets politiske profil et hyppig tema fra talerstolen, begge kandidater ønsket økt politisk fokus.

Ønsker sexmøte

I spørsmålsrunden fikk Bærland blant annet spørsmål om hvordan hun vil engasjere medlemmene.

– Vi må være flinke på å opplyse medlemmene om saker vi ønsker å ta opp. Jeg ønsker også å få tilbakemeldinger fra folk om hva de synes om temaene. Slik vet vi hva vi skal fokusere på.

Ved spørsmål om hun allerede nå har noen ideer om hvilke temaer som kan tas opp på Samfundsmøte og Festmøte, hadde Bærland følgende forslag.

– Når det gjelder samfundsmøtene, hadde det vært interessant å ha et møte om ulvedebatten. Det hadde vært gøy å ha et festmøte om sex, med pinlige sexhistorier.

Vil jobbe for de internasjonale studentene

Bærland hadde følgende prioriteringer i avslutningsappellen:

– Jeg vil jobbe for onsdagsdebattene, og videreføre dem. Dette for at Samfundet skal ha en ekstra politisk arena, i tillegg til Samfundsmøtene. Jeg vil jobbe for de internasjonale studentene, og for at de skal få oppleve det som skjer her.

Bærland imponerte forøvrig med opplesing av dikt fra sitt hjemsted, Mjøndalen.

Hanserud følte seg også sliten etter kveldens utspørring.

– Hva skal man si, jeg er litt trist, litt skuffa. Jeg har likevel masse tro på Tale.